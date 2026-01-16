舒華預言成真！i-dle3月大巨蛋開唱「票價、開賣日曝光」

i-dle將登上大巨蛋。（圖／KKLIVE、CUBE）

韓國人氣女團i-dle慶祝出道 7 週年，宣布團名更動為「i-dle」，拿掉原本的「G」象徵打破框架，日前更重磅宣布啟動第四次世界巡演《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》，海外首站3月7日進攻臺北大巨蛋，實現舒華「下次唱進大巨蛋」的承諾，她們更寫下歷史，成為首組登上臺北大巨蛋的女子團體。

《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》海外首站來到臺北。（圖／KKLIVE、CUBE）

回顧2025年，i-dle 5位成員跨出舒適圈，各在不同領域強勢發光。隊長小娟躍升為精品新寵，成為Coach品牌大使；舒華挑戰主持新身分，接下網路綜藝《鑑定師》全球版，並擔任ACON音樂節主持人；Minnie 在一月發表專輯《HER》正式 solo 出道，以一人之姿站上臺北大巨蛋開球，氣場全開；雨琦身兼製作人推出單曲《Motivation》，展現創作能量；薇娟則發行迷你二輯《MY, Lover》，以甜美聲線融化人心。

廣告 廣告

團體步伐也沒有停下，i-dle於2025年10月展開出道以來首次日本巡迴演出，並推出首張日語EP《i-dle》，持續拓展國際版圖。當個人能量蓄滿，新的一年，5人也終於再度合體，重磅宣布啟動第四次世界巡演《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]》。從首爾揭開序幕，海外首站獻給臺北，並陸陸續續前往曼谷、墨爾本、雪梨、新加波、橫濱和香港等地與全球的 NEVERLAND 見面。

《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI》門票分為 VIP 區 7,180元、7,100元、6,880元、6,280元、5,980元、4,980元、4,580元、3,680元、2,480元、2,280元。門票以三階段開賣，i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 會員可於 1 月 16 日中午 12:00 至 1 月 19 日中午 12:00 止登記購票， 1 月 24 日 18:00 到 22:00 止可優先購買票券。剩下兩階段購票為國泰世華 CUBE 信用卡優先購在 2 月 1 日 10:00 起至 13:59 止，最終才於 2 月 1 日 14:30 起全面售票；更多詳情及購票資訊，可洽主辦單位KKLIVE官方粉絲專頁。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高鐵春節車票「1小時狂賣70萬張」 民眾超崩潰：史上最難搶

11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死

搭高鐵遇噪音！米可白目睹乘客「飆罵車長髒話」 心疼喊：禮貌最基本修養