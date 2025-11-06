舒華頭靠林柏宏肩膀 重演《背著善宰跑》演技獲認可

林柏宏（左）現身舒華見面會，兩人一起重演《背著善宰跑》經典片段。（圖／電通娛樂提供）

人氣韓國女團i-dle成員舒華主持網路節目《鑑定師Global》佳評如潮，為回饋粉絲熱烈支持，特別於昨（5日）晚在台北TICC舉辦出道八年首場節目的個人見面會，她更展現驚人號召力讓「少女時代」孝淵、mamamoo頌樂特地為她專程飛來參加見面會獻出獨家演出，此外林柏宏也排出時間到場力挺，三位大咖輪番上陣當「關主」陪舒華談心與粉絲同樂。

孝淵為了舒華見面會義氣相挺開金口獻唱，氣場全開的她再加碼放送粉絲合照，成了「寵粉無極限」天花板等級典範，誠意爆棚。先前在《鑑定師 Global》帶著愛犬Bailey作客的孝淵，當時在節目上隨口答應舒華要參加見面會的她允諾約定如期現身，讓舒華感動直呼：「真的是魄力十足的前輩，說到做到，太帥氣了！」與心目中的偶像相見歡的舒華，除了把握時間與孝淵敘舊話家常及現場玩起心理性格測驗，還向她討教「如何成為自信又酷的藝人」秘訣，孝淵更加碼現場演唱〈DESSERT〉和〈Retro Romance〉兩首金曲當成「寶物」獻給在場粉絲。

孝淵不僅特地飛來台力挺舒華，還獻上表演舞台。（圖／電通娛樂提供）

舒華向林柏宏「下戰帖」挑戰演技，兩人重現《背著善宰跑》經典爆笑浪漫的「約看電影」橋段，只見林柏宏為了營造戲劇氛圍，還細心將舞台布置成電影院座位，兩人一坐下便秒入戲，舒華笑說：「要演出心動的感覺～先排練一次！」而林柏宏則笑回：「你選這段很厲害，我有很多台詞，你有很多內心戲！」隨即開演：「你就跟我說直接去看電影就好，你幹嘛說有什麼秘密，害我一整晚緊張到睡不著！」舒華撒嬌回應：「我怕你說不想來嘛～」林柏宏接著溫柔補刀：「我怎麼可能不想來？你說看電影我當然會說好……啊不是，我是說我真的很喜歡看電影啦！」兩人對戲默契滿分，而演起戲來投入感滿分的舒華更害羞地將頭靠在林柏宏肩上，全場瞬間被甜翻。不僅掀起全場粉絲尖叫連連，還讓林柏宏稱讚：「演技很棒！」

值得一提的是，先前在《鑑定師 Global》獻出韓國汗蒸幕初體驗的林柏宏更呼應節目「尋寶」精神帶來「汗蒸幕大禮包」當成禮物給粉絲抽獎，包括汗蒸幕服裝、羊頭毛巾及一瓶甜米飲所組成的「寶物」療癒感滿點，更為現場增添滿滿的韓味！此外，聊到林柏宏主演、票房破億的電影《96分鐘》，舒華也笑著自招：「我看到最後哭死了！」更爆料與好友方志友一起觀影時，「她哭得比劇中演員還認真！」

而舒華為了感謝頌樂力挺，現場邀約「吃火鍋」答謝。兩人先前在節目上因「吃蟲」結緣，意外發現彼此有許多共通點，更招認都是「膽大一族」愛挑戰恐怖事物；此次在見面會上索性延續話題，不僅大聊心目中的乍看恐怖的「特色美食」，更現場玩起「做鬼臉表情」大賽，完全「零包袱」的兩人讓粉絲大讚超有反差萌又真誠，直呼「根本真人綜藝現場！」

頌樂也是嘉賓之一。（圖／翻攝自頌樂IG）

