舒華願望成真！i-dle唱進大巨蛋創韓國女團紀錄 票價終於公開

i-dle將於3月7日站上台北大巨蛋開唱。（KKLIVE、CUBE提供）

韓國人氣女團i-dle去年迎來出道7週年，她們選擇重新出發，宣布把原本團名的「G」拿掉，象徵團體以更自由、無界限的姿態，全面迎向音樂與概念的全新篇章。5人在2025年度過充滿挑戰又精彩的一年，隨著2026年來臨，官方日前重磅宣布開啟第4次世界巡演，海外首站3月7日來到大巨蛋，今（16日）票價圖終於公開。

回顧2025年，5位成員在不同領域強勢發光。隊長小娟躍升為精品新寵，成為Coach品牌大使；舒華挑戰主持新身分，接下網路綜藝《鑑定師》全球版，並擔任ACON音樂節主持人；Minnie在1月發表專輯《HER》正式個人出道，以一人之姿站上大巨蛋開球，氣場全開；雨琦身兼製作人推出單曲《Motivation》，展現創作能量；薇娟則發行迷你二輯《MY, Lover》，以甜美聲線融化人心，5人5色各自精彩。

i-dle在2024年登上台北小巨蛋，更創下連辦3場票房秒殺的紀錄。（KKLIVE、CUBE提供）

即便行程滿檔，團體步伐依舊沒有停下，i-dle於2025年10月展開出道以來首次日本巡迴演出，並推出首張日語EP《i-dle》，持續拓展國際版圖。當個人能量蓄滿，新的一年，5人也終於再度合體，重磅宣布啟動第4次世界巡演「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」，演唱會名稱「Syncopation」象徵此次巡演將跳脫既定框架，以顛覆預期的節奏、能量與風格，打造只屬於i-dle的舞台語言。

此次巡演於2月21、22日從首爾揭開序幕，海外首站獻給臺北，並陸續前往曼谷、墨爾本、雪梨、新加波、橫濱和香港等地與全球的NEVERLAND（官方粉絲名）見面。2024年i-dle就曾登上台北小巨蛋，更創下連辦3場票房秒殺的紀錄，讓舒華曾誓言「下次唱進大巨蛋」，如今i-dle確定於3月7日站上大巨蛋，不僅是巡演重點場次，她們更寫下歷史，成為首組登上大巨蛋的女子團體。

「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI」門票分為VIP區7,180元、7,100元、6,880元、6,280元、5,980元、4,980元、4,580元、3,680元、2,480元、2,280元。門票以3階段開賣，i-dle官方會員可於今（16日）中午12點至19日中午12點止登記購票，24日18點到22點止可優先購買票券。之後為國泰世華CUBE信用卡優先購在2月1日10點起至13點59分止，最終才於2月1日14點30分起全面售票。

