舒華首場見面會秀演技！ 重現《善宰》浪漫橋段相約林柏宏看電影

【緯來新聞網】人氣韓國女團i-dle成員舒華昨（5日）在台以《鑑定師》節目名義舉辦個人首場見面會，邀請孝淵、林柏宏、頌樂當嘉賓，輪番上陣當「關主」陪舒華談心。見面會現場，舒華也跟林柏宏重現韓劇浪漫橋段，跟孝淵玩心理性格測驗等，讓現場3千名粉絲宛如置身歡樂嘉年華。

舒華化身「尋寶女神」為《鑑定師》辦首場個人見面會熱鬧登場。（圖／電通娛樂提供）

先前林柏宏為了《鑑定師 Global》飛到韓國，此次在百忙中排出時間力挺舒華首次見面會，舒華向林柏宏「下戰帖」挑戰演技，兩人重現《背著善宰跑》經典爆笑浪漫的「約看電影」橋段，互動甜爆全場粉絲。兩人一坐下便秒入戲，舒華笑說：「要演出心動的感覺～先排練一次！」而林柏宏則笑回：「你選這段很厲害，我有很多台詞，你有很多內心戲！」

舒華跟林柏宏重現《背著善宰跑》經典橋段。（圖／電通娛樂提供）

林柏宏先是開口，「你就跟我說直接去看電影就好，你幹嘛說有什麼秘密，害我一整晚緊張到睡不著！」舒華撒嬌回應：「我怕你說不想來嘛～」林柏宏接著溫柔補刀：「我怎麼可能不想來？你說看電影我當然會說好……啊不是，我是說我真的很喜歡看電影啦！」兩人對戲默契滿分，舒華更害羞地將頭靠在林柏宏肩上，全場瞬間被甜翻，氣氛宛如偶像劇現場，不僅掀起全場粉絲尖叫連連，還讓林柏宏稱讚：「演技很棒！」

舒華邀少女時代孝淵當嘉賓。（圖／電通娛樂提供）

先前孝淵在《鑑定師 Global》帶著愛犬Bailey作客，當時她在節目上隨口答應舒華要參加見面會，允諾如期現身，讓舒華感動直呼：「真的是魄力十足的前輩，說到做到，太帥氣了！」舒華除了把握時間與孝淵敘舊、玩心理性格測驗，還向她討教「如何成為自信又酷的藝人」秘訣。



孝淵相隔一年再度為了舒華見面會現身台北，不僅現場邀粉絲上台合照大擺臉頰愛心、貓咪手勢、手指愛心樣樣來，更加碼現場演唱〈DESSERT〉和〈Retro Romance〉兩首金曲當成「寶物」獻給在場粉絲，大展舞台魅力與親和力的她讓粉絲彷彿置身女神樂園，大呼：「太夢幻、太幸福了！」



舒華跟頌樂先前在節目上因「吃蟲」結緣，兩人都招認是「膽大一族」愛挑戰恐怖事物。兩人此次在見面會上索性延續話題，不僅大聊心目中的乍看恐怖的「特色美食」，更現場玩起「做鬼臉表情」大賽，完全「零包袱」的兩人讓粉絲大讚超有反差萌又真誠，直呼「根本真人綜藝現場！」頌樂不但大秀擲飛鏢功力萌度爆表，更現場一展歌藝獻唱新歌〈Floating Free〉做為舞台的壓軸表演，為舒華首場見面會畫下完美句點。

