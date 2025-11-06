舒華首辦個人見面會！孝淵、林柏宏、頌樂都來當關主 他緊張到睡不著
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
舒華為個人首場見面會打造限定版《鑑定師》尋寶樂園11月5日熱鬧開張，吸3000滿座粉絲爭「入園」搶寶盛況空前，更邀來孝淵、林柏宏、頌樂三位女神男神跨刀當「關主」作客人氣爆棚。
孝淵為舒華首次見面會義氣相挺開金口獻唱，氣場全開的她，再加碼放送粉絲合照，成了「寵粉無極限」天花板等級典範，誠意爆棚。相隔一年再度為了舒華見面會現身台北的孝淵，不僅現場邀粉絲上台合照大擺臉頰愛心、貓咪手勢、手指愛心樣樣來，更加碼現場演唱〈DESSERT〉和〈Retro Romance〉兩首金曲當成「寶物」獻給在場粉絲，大展舞台魅力與親和力的她讓粉絲彷彿置身女神樂園，大呼：「太夢幻、太幸福了！」
舒華向林柏宏「下戰帖」挑戰演技，在見面會上，舒華跟林柏宏一搭一唱重現《背著善宰跑》中男女主角一段「約看電影」的經典台詞過足戲癮，舒華笑說：「要演出心動的感覺～先排練一次！」而林柏宏則笑回：「你選這段很厲害，我有很多台詞，你有很多內心戲！」隨即開演：「你就跟我說直接去看電影就好，你幹嘛說有什麼秘密，害我一整晚緊張到睡不著！」舒華撒嬌回應：「我怕你說不想來嘛～」林柏宏接著溫柔補刀：「我怎麼可能不想來？你說看電影我當然會說好……啊不是，我是說我真的很喜歡看電影啦！」
