舒華首辦個人見面會 邀林柏宏重現韓劇經典畫面

（中央社記者王心妤台北6日電）韓團i-dle成員舒華以節目名義舉辦出道8年來首場個人見面會，昨天邀請演員林柏宏擔任嘉賓，2人即興演出韓劇「背著善宰跑」名場面，讓全場3000名粉絲尖叫聲不斷。

林柏宏與舒華很快入戲，林柏宏一句「我怎麼可能不想來？」舒華嬌羞回應「我怕你說不想來嘛。」讓現場充滿粉紅泡泡。林柏宏特別準備「汗蒸幕大禮包」，內含汗蒸幕服、羊角毛巾及甜米飲，當作粉絲抽獎驚喜，他說：「這是我和舒華在節目中最難忘的回憶，希望大家也能一起感受那份快樂。」

這場見面會也邀請韓國歌手孝淵擔任嘉賓，孝淵演唱DESSERT和Retro Romance送給粉絲；舒華與孝淵話家常並玩起心理測驗，還向對方討教「如何成為自信又酷的藝人」。另一名韓國歌手頌樂登台時，舒華還相約結束後一起品嚐台灣美食，來一場火鍋之約。（編輯：張雅淨）1141106