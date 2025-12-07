舒華「化身藍仙子」露美腿登世運主持 ACON直播驚見空位超多

ACON主持人找來Allen（左起）、Sui、舒華、李濬榮。（摘自LINE TODAY）

韓國頒獎典禮AAA（ Asia Artist Awards）昨（7日）落幕，適逢10周年今（7日）也繼續在高雄國家體育館（世運主場館）舉辦大型音樂祭「ACON 2025」，由女團i-dle成員舒華、男團Cravity成員Allen兩位台灣出身的孩子，搭配戲劇男神李濬榮和女團Kiiikiii成員Sui擔任主持人，不過從直播中就能看出看台區空位相當多，儘管最貴票價僅台幣3588元，粉絲仍不買賬。

舒華今天一襲水藍色平口長裙搭配公主頭現身，大秀白皙肌膚和一雙美腿，脖子上還掛著超閃的鑽石項鏈，一出場就用美貌「殺人」，讓台下驚呼聲連連，此次也是她繼去年「GOLDEN WAVE」拼盤後，第二次站上世運主持，她一改昨天領獎時大喊「我是誰」，讓台下眾人接「葉舒華」的熱鬧登場方式，而是以端莊的語氣用中文自我介紹「大家好，我是舒華」。

廣告 廣告

舒華化身「藍仙子」登場，美貌驚艷台下眾人。（讀者提供）

美籍台裔的Allen則是首次接下主持棒，特地用台語加上自己的中文名打招呼：「打給厚，哇係馬蒔權，揪歡喜嘎打給見面，（大家好，我是馬蒔權，很高興跟大家見面）」隨後又用中文自嘲「不知道大家聽不聽得懂我的台語」，台下也報以熱烈歡呼，為他加油打氣。

Allen（左起）、Sui、舒華、李濬榮穿上藍色系衣服主持。（讀者提供）

今晚演出陣容包括菲律賓天團SB19；女團KiiiKiii、KISS OF LIFE、QWER；男團ATEEZ、KickFlip、CRAVITY、xikers、NEXZ、AHOF；個人歌手WOODZ（曹承衍）、YENA（崔叡娜），還有饒舌歌手ASH ISLAND，以及演員李濬榮和李伊庚的特別舞台將陸續登場。

更多中時新聞網報導

助理費除罪化 藍掀茶壺風暴

賴佩霞重拾歌手身分 憶母邊哭邊唱

職安法增霸凌防治 最重罰百萬