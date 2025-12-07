舒華「微笑wink」告白IU！張員瑛、惠利大玩「撒嬌哏」

台灣女孩舒華在現場追星，向前輩IU做出經典眨眼微笑動作。（圖／翻攝自@yeh.shaa_ IG）





亞洲明星盛典頒獎典禮相當精彩，藝人們還玩起撒嬌梗，惠利、張員瑛的可愛模樣都讓粉絲融化。而女星文素利獲獎時在台上大聲告白男團CORTIS，台灣女孩舒華也在現場追星，向前輩IU做出經典眨眼微笑動作，擄獲全場觀眾的心。

女團i-dle成員葉舒華：「IU前輩，我真的成為粉絲，您不只唱歌好聽演戲也很棒。」

一身白禮服，露出甜美笑容，i-dle成員台灣女孩葉舒華，在鏡頭前對前輩IU深情告白，還做出IU作品苦盡柑來遇見你經典動作。

廣告 廣告

就是這個眨眼微笑瞬間融化觀眾的心，而IU接收到訊息，做出同樣動作夢幻聯動。亞洲明星盛典，星光雲集，大咖韓星們也忍不住各自追星。

韓國女演員文素利：「今天也很尊敬，在舞台上留下汗水的大家。」

在韓劇苦盡柑來遇見你，展現精湛演技，飾演IU媽媽的文素利，奪下年度最佳女演員獎，感言講到一半還忍不住告白小鮮肉男團。

韓國女演員文素利：「感謝你們邀請我來到這裡，不知道能不能這樣說，CORTIS，好喜歡你們。」

而頒獎典禮中，主持人還帶動藝人大玩撒嬌梗，女神張員瑛一撒嬌，全場沒人能擋得住。連坐在台下的惠利也跟著一起玩，鏡頭照到惡女金裕貞時，個性I人的她，即便害羞遮臉，也還是跟著音樂擺動。

男神女神齊聚，逗趣模樣都被鏡頭記錄下來，典禮後話題討論依舊不斷。



【更多東森娛樂報導】

●女星罹癌3年...「邊拍戲邊抗癌不敵離世」 最後身影曝光

●BTS柾國爆熱戀Winter 「同款全被扒」 雙方公司回應了

●XG成員出櫃！行切除手術 認是「非二元性別者」

