舒華「暴瘦脫相」法令紋現形！今露面親曝現況

舒華3日出席記者會。劉耀勻攝

韓國人氣女團「i-dle」台灣成員舒華，憑藉甜美外型與自然率真的個性圈粉無數，近期隨團帶著新歌〈Mono〉回歸樂壇，卻因MV畫面被部分網友質疑「暴瘦脫相」，臉部線條看起來較為消瘦，引發粉絲擔憂。她今（3日）返台出席活動，首度親自回應近況。

報平安也分享體態維持秘訣

久違在台公開亮相的舒華，今身穿淡粉色細肩帶花朵長洋裝登場，氣色看來相當不錯，一出場便開心打招呼：「非常開心可以回來，每次回台灣都覺得很溫暖，大家都給我很多稱讚跟支持。」針對外界熱議的「暴瘦」話題，舒華感謝大家關心，強調自己一切都好，讓曾寶儀直呼：「那我就放心了。」

廣告 廣告

此外，有感於近期流感盛行，舒華也提醒大家：「不要太累，健康真的很重要，凡事都要以健康為主。」至於體態維持秘訣，舒華透露自己不太從事戶外運動，平時會上皮拉提斯課程，若在海外工作會改在飯店裡，利用跑步機運動，而且一跑就是很久，常被團員笑虧「你瘋了嗎？」但她很享受爆汗、臉漲紅的感覺。

舒華3日出席記者會。劉耀勻攝

舒華3日出席記者會。劉耀勻攝



回到原文

更多鏡報報導

電商女王砸百萬辦員工旅遊！邀女神舒華代言酬勞全說了

前妻越洋設「封口條款」內幕曝光 葉啟田談家人恐掏錢認賠

王菲祕捐1.5億善行曝光！李亞鵬爛19年「前任現任」背書助翻身

大S逝世1週年雕像今揭幕！細數家人催淚時刻 具俊曄風雨無阻守墓、小S現身金鐘「獎獻S媽」