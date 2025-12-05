舒華、IU、朴寶劍來台參加AAA 挾超人氣仍展親民
（中央社記者洪素津台北5日電）韓國娛樂圈重要頒獎典禮AAA明天在高雄國家體育場登場，參與藝人陸續抵台後也展現親民作風，3千名粉絲擠爆小港機場歡迎女團IVE、LE SSERAFIM、舒華、IU、朴寶劍、佐藤健等人。
Asia Artist Awards頒獎典禮（AAA）今年迎來成立10週年，典禮首次移師台灣舉辦。AAA被認為是韓國首個結合音樂、戲劇及電影的跨界頒獎典禮，分成6日頒獎及7日的「ACON音樂節」，主持人之一由台籍明星葉舒華擔綱，讓粉絲相當期待。
AAA頒獎典禮明天登場，今天不少藝人陸續抵台，高雄小港機場也擠滿3千名粉絲迎接心愛偶像，稍早女團IVE、LE SSERAFIM抵達，隨後還有在夯劇「苦盡柑來遇見你」演出夫妻的IU、朴寶劍也抵台。
IU一身輕便地跟大家揮手打招呼，朴寶劍也看得出心情很不錯，除跟大家招手，甚至還靠近粉絲收信，親民舉動讓粉絲激動不已。
日本演員佐藤健因演出戲劇「戀愛可以持續到天長地久」再增知名度，他獲邀出席AAA，今天下午抵台後也親切地與粉絲打招呼致意。
另外還有惠利、潤娥、金裕貞、文素利、車珠英等多名演員，機場尖叫聲根本停不下來。
三立電視今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過30頻道完整播出AAA盛典。6日頒獎典禮先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於下午5時30分播出完整頒獎典禮；7日下午6時播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視，與全亞洲同步感受年度盛事魅力。（編輯：龍柏安）1141205
