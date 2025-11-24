舒華0偽裝現身街頭！針織外套滑落「露性感香肩」 雪白肌驚艷網

娛樂中心／綜合報導

25歲台灣女星舒華擁有甜美的外型，現為韓國女團i-dle成員之一，受到許多歌迷的喜愛。近日，舒華在IG中曬出前往泰國度假碎片，只見她除了品嘗椰子水之外，也在街頭拍攝網美照，尤其外套自然滑落的模樣辣露白皙香肩。

舒華昨（23日）曝光一系列在泰國所拍的美照，從畫面中可以看到，舒華放下一頭柔順長髮，坐在餐桌前大啖當地美食以及清涼椰子水，背後則為綠意盎然的湖面風景，隨後，舒華轉移陣地前往泰國當地商家逛街，十分沉浸在行程當中。

廣告 廣告

舒華舉手投足都展現女神氣息。（圖／翻攝自舒華IG）

其中，舒華跟女星謝雨芝（Dora）合影時，身上的針織衫外套自然滑落，不只露出纖細手臂，大片白皙肌膚更是一覽無遺，舒華也在鏡頭前面露甜美笑容，雙眼瞬間電暈所有粉絲，舉手投足都散發女神的氣息，照片至今也吸引45.8萬名網友朝聖，許多網友都大讚彷彿「天仙下凡」。

舒華（右）跟女星謝雨芝（左）合影，辣露性感香肩。（圖／翻攝自舒華IG）

更多三立新聞網報導

遭鬼切汽車撞飛「左肩韌帶斷裂」 八點檔女星發聲：被迫按下人生暫停鍵

柯佳嬿才說在反省！坤達「燦笑打高爾夫」被目擊...閃兵遭求刑2年8月

TWICE二安唱〈TT〉！澳門場小粉紅破防了 點名高雄「吃得太好」挨轟

凌晨民宅惡火！64歲資深演員「驚傳在屋內」送醫後不治身亡

