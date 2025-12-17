舒華90秒絕美影片出爐 回家鄉取景詮釋「桃園感性」

【緯來新聞網】桃園市政府今（17日）公布由桃園觀光大使K-POP天團i-dle成員葉舒華完整版90秒的桃園觀光宣傳影片，並同步釋出全新形象宣傳美照。影片中，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事，一起遊覽大溪老街、拉拉山、小烏來等漂亮景點。

i-dle成員葉舒華拍攝桃園觀光宣傳影片。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

影片中舒華漫步在大溪老街品味百年茶香，並在福仁宮感受傳統信仰的溫暖，也站在小烏來天空步道與繩橋上眺望壯麗山景，感受小烏來瀑布與宇內溪的沁涼，還到了橫山書法藝術館靜謐欣賞藝術之美。舒華以最日常的姿態，演繹了家鄉桃園的在地情懷。不僅如此，舒華也帶領觀眾進入拉拉山雲霧繚繞的巨木森林，沉浸於大自然的療癒之境；走訪海岸線，眺望草漯沙丘感受開闊壯麗的浪漫氛圍；最後在中壢夜市熱鬧煙火氣中，呈現最具人情味的日常樣貌。

廣告 廣告

舒華到小烏來宇內溪瀑布拍攝，感受大自然美好。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

舒華的桃園觀光大使廣告於夏末拍攝完成，她透露所有在代言影片出現的桃園景點皆讓她驚豔萬分，也因為體質怕熱，拍攝團隊為她準備數個小型風扇，沒想到一到小烏來、宇內溪、天空步道等戶外景點，蟲鳴鳥叫伴隨徐徐微風，讓易熱體質的她笑稱賺到：「謝謝小烏來送我的微風，再加上宇內溪及天空步道的那股寧靜，我只能說，這才叫『舒』式旅遊最佳享受。」

舒華到橫山書法藝術館欣賞藝術之美。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

而身為桃園女兒的她，坦言長期都在海外工作，幾乎連大溪老街都不曾去過，所幸在拍攝過程中，前往多個景點感受滿滿桃園，甚至在代言廣告中更品嚐了大溪老街古宅裏精選桃園出產好茶。自曝是愛茶狂人的她，才品嚐一口桃園茶就笑容滿足直讚：「桃園的茶真的好香，清香回甘，推薦所有旅客來桃園務必要來大溪老街喝桃園好茶哦！」

舒華到桃園「福仁宮」拍攝宣傳影片。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

此外，拍攝景點也來到「福仁宮」，踏入古樸的寺廟後，拍攝空檔間，舒華瞬間化身為導遊，一轉身就開始講解傳統習俗的祭拜方式，團隊裏的韓國夥伴們聽聞「福仁宮」有財神，紛紛開心雙手合十祈求，讓舒華笑說：「我有特別說，財神爺拜代表會賺錢，業績往上。」



對於能成為桃園觀光大使，舒華也再次表示：「很高興成為桃園觀光大使，希望大家喜歡我和桃園這次拍攝代言廣告，這次去的大溪老街和小烏來，真的都好漂亮！歡迎全球旅客跟著我一起舒華樂桃桃，開心玩桃園！」桃園市府也將同步推出「舒華限量2026桌曆」抽獎活動，桃捷則推出「購買一日票贈舒華卡套」限量好禮，邀請粉絲展開桃園深度之旅。

更多緯來新聞網報導

專訪｜房子手臂脫臼重傷近況曝 復健期間竟比世壯運還奪名次

女星遭指當有婦之夫小3首露面 黃西田女兒喊冤「有誤會」