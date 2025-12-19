舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣

娛樂中心／台北報導

舒華宣傳桃園影片上線7小時時，只有84人次觀看。(圖／翻攝自Youtube）

韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。

i-dle 葉舒華。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

身為桃園女兒的舒華坦言因為長期都在海外工作，幾乎連大溪老街都不曾去過，所幸在拍攝過程中，前往多個景點感受滿滿桃園。結果影片上架觀看人數不如預期。有網友昨晚9時在threads發文感嘆舒華為桃園拍攝的觀光宣傳影片，竟然只有24人次觀看，其中他自己就看了2次，民進黨桃園市議員黃瓊慧則留言「我貢獻1次...」。至今早7時許共累積4百多人次觀看。

廣告 廣告

網友紛紛開酸：「桃園是怎樣阿？都找刷拍了不能花點心思宣傳嗎？大家都靠粉絲宣傳才知道有這片欸，都要一天了，觀看次數竟然才422。」也有網友認為可能因為太多頻道都發布同一部影片，才會導致觀看次數分散，「主要是太多人分享了」，還有人認為「直接放舒華IG應該會爆掉」。

更多三立新聞網報導

39歲華航林依晨要生了！倒數卸貨曬9個月「巨大孕肚」 真實狀態曝

陳都靈傳遭凌虐獻祭！公開現身被拍「驚見范世錡」 網全嚇傻了

超大咖女團要來了？台北跨年晚會廣告暴雷被抓包 小編16字鬆口了

小煜突宣布斷5年婚！遭爆「常喝醉回家愛玩越界」 前妻不忍發聲了

