舒適升級如商務艙！長榮第四代豪華經濟艙 奪國際設計大獎

▲長榮航空第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發 2025 年度 TheDesignAir Awards最佳全新豪華經濟艙(Best New Premium Economy Class)獎項。

長榮航空第四代豪華經濟艙 獲 TheDesignAir Awards 2025「最佳全新豪華經濟艙」肯定

【記者 王苡蘋／高雄 報導】長榮航空（EVA Air）第四代豪華經濟艙再創佳績，榮獲英國航空設計專業媒體 TheDesignAir 頒發 2025 年度 最佳全新豪華經濟艙（Best New Premium Economy Class） 獎項。長榮自 1992 年率先推出全球首創「經濟豪華艙」，持續以旅客需求為核心，精進產品與服務，屢次獲國際航空專業肯定。

▲長榮航空第四代豪華經濟艙配置於波音787-9，把設計理念從「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」的規格，前後椅距達 42 英吋，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度。

TheDesignAir 為全球知名的航空設計與旅客體驗媒體，其年度獎項由資深航空記者、設計及品牌專家評選，具高度公信力。評審指出，長榮航空在豪華經濟艙領域具指標性地位，第四代豪華經濟艙在既有基礎上提升飛行體驗，兼顧舒適性、靜謐感與整體設計，艙內氛圍透過精緻燈光與高質感用料營造沉穩舒適的環境，讓搭機過程成為旅程中的重要體驗。

長榮航空第四代豪華經濟艙配置於波音 787-9 機型，共 28 席座位，採 2-3-2 座位配置，前後椅距達 42 英吋，椅背後傾採搖籃式座椅傾斜技術，實現等同 8 英吋的舒適角度。座椅設計強調隱私性，增設頭靠兩側隔板及專屬閱讀燈，並搭配皮革包覆的頭靠、扶手及腳靠，提供高級質感的舒適乘坐體驗。座椅配備大型收納空間、專屬水瓶架、15.6 吋高畫質螢幕、個人裝置放置架及 110V AC/USB 複合式插座，滿足長程飛行需求。

▲長榮航空第四代豪華經濟艙座椅增設頭靠兩側隱私隔板強調更好的隱密性，另配有 15.6 吋高畫質螢幕，大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間，提供旅客舒適的飛行體驗。

目前長榮已有 8 架波音 787-9 全數配置第四代豪華經濟艙，新機將陸續交付 9 架。現階段投入航線包括桃園－雅加達、米蘭、慕尼黑、達拉斯及維也納，明年 3 月 29 日起亦將派飛舊金山航班，後續將依市場需求及機隊調度安排更多航線。

長榮航空持續以「品質」為核心理念，致力打造兼具舒適、隱私與高質感的飛行體驗，讓每一次搭機都成為旅程中值得期待的精彩時刻。（圖╱長榮航空提供）