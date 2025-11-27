舒適與奢華兼具！198坪新成屋透天豪宅追求臻至完善迷人生活
整理｜Eason 圖片來源｜詠絮室內設計
豪宅裝潢強調的不只是奢華，而是品味與細節，詠絮室內設計團隊以多年設計經驗，結合湛設計手法，透過空間尺度的掌握、美學的底蘊，讓豪宅設計更強調整體裝潢美感、高級建材的使用、氣派程度的展現，以及符合美好生活體驗的需求。
設計團隊針對透天豪宅注重的空間流暢與功能性為設計主軸，結合開放式設計，強調空間的舒適度與奢華感，並以材質、色調調和出現代與經典元素，賦予空間豐富的收納機能、流暢的格局動線、明亮舒適的自然採光，追求設計不僅僅是華麗品味的呈現，更賦予一個家充滿人與人的互動情感，勾勒出幸福的姿態。
此案為新成屋，設計團隊因應既有空間的尺度、樑柱系統，規劃合適的格局與動線，滿足業主的生活需求，打造出舒適便捷的居住環境，透過掌握空間的點線面，讓生活面貌展現獨特品味，提供豐富機能，讓生活臻至完善，使業主一家人迎接嶄新的居住形貌。
整體空間特別採用的巧思，於1F公共迎賓區，以低奢冶麗的建材呈現，招待時能讓客人感受到屋主的用心及大氣之感；2F開放空間，將客廳用餐區和廚房等主要空間結合在一起，提供流暢的動線；3F主臥以秀麗綽約之雅致設計為基調，同時整層主臥設計更讓主人保有隱密空間；4F次臥展現獨立時尚的輕休閒風格，同時保有活潑的元素；5F多功能空間，以放鬆度假的風格定調，讓朋友來訪時可以泡茶談天。
設計團隊重視空間細節，透過精挑細選材質的方式，在客廳的電視牆面、地板以大理石鋪陳，營造自然的奢華感，同時應用鐵件元素，結合裝飾吊燈、懸掛畫作的畫框等，增加空間的藝術感和現代氣息；臥室以木地板、床頭板等，營造出寧靜舒適的氛圍，並增加房間的品味與溫暖。透過特殊材質的運用，讓客廳、臥室呈現出獨特風格和高雅品味，提升豪宅的品質和氛圍。
此案為新成屋，整體空間跟屋況都非常好，但在設計上有別於一般坪數常見的空間樣貌，如何滿足業主對空間的舒適性與奢華感是設計重點，設計團隊以專業設計思維，透過巧妙手法創造空間獨有的韻味，並賦予豐富機能，讓居住品質提升的同時，也渲染出獨特新穎的生活情境。
詠絮室內設計
台南市中西區中華西路二段851巷117弄5號
06-258-8828
更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk
