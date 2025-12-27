即時中心／徐子為報導

近年立場轉向親中的網紅鍾明軒，近日赴義大利旅遊，並在當地購入始祖鳥頂級雪衣，但店員不小心把「退稅代碼輸錯錯」，把台灣代碼158輸入成中國的156，讓他在機場退稅失敗，痛失一萬多元台幣。對此，作家謝知橋分析，可能有兩種原因導致店員誤判鍾的國籍；不過，他也好奇：「不管是哪個原因，現在還覺得繼續抱著那個ROC很讚嗎？」

鍾明軒近日分享自己在歐洲旅遊的遭遇，他表示，在米蘭機場準備辦理退稅時，卻被告知「無法退款」，「退稅每一個代碼不一樣，台灣代碼是158，中國代碼是156，他（退稅人員）說你這個上面是寫中國156，沒辦法給你退稅。」



然而補救方式卻很麻煩，機場方要鍾明軒在3個月內，「親自」回米蘭原店家，請對方重新開立正確單據才能退稅。讓他直呼：「差點先大哭。」



對此，作家謝知橋今在臉書發文指出，店員把鍾明軒國籍key成中國，他覺得有兩種可能：就是店員看到護照上面的 Republic of China（中華民國）就以為是 China。雖然很多店家都已經用電腦處理，不過的確有些還是人工輸入，因此出現這個問題。



另一個可能，就是他在店裡面表現得很像中國人，所以店員就直接輸入 China，但這也沒什麼好抱怨，畢竟他之前說在國外講 Taiwan 沒人知道，所以他會講 Chinese，結果不過是如他所願。



「但不管是哪個原因，現在還覺得繼續抱著那個ROC很讚嗎？呵呵。」謝知橋提醒，大家出國玩，都要檢查一下自己的退稅單有沒有被誤植。

原文出處：快新聞／舔中下場？鍾明軒歐洲買名牌衣「單據打成中國」 退稅遭拒失萬元「崩潰大哭」

