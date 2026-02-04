舔中被砲得體無完膚！英首相施凱爾面對保守黨魁激烈抨擊、議員喝采支持「全程臭臉」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）日前赴中國進行國是訪問，返國後大肆誇讚中國行成果，再加上先前批准中國在倫敦建設「超級大使館」，導致英國社會反中情緒高漲。持續抨擊政府親中的英國保守黨黨魁巴德諾赫（Kemi Badenoch）昨（3日）在國會針對施凱爾的親中行為砲火全開，指責施凱爾短視近利、面對中國甚麼有利的條件都換不回來，而坐在對面的施凱爾全程臭臉，引發熱議。

據英國保守黨發出的影片，可以看到巴德諾赫針對中國問題質詢施凱爾等內閣官員，她表示，英國當然應該和中國來往，儘管他們是試圖破壞我國利益的威權國家，儘管有時他們就在國會的牆內監聽。

巴德諾赫說，自己要講清楚，他們質疑的不是首相與中國來往，批評的是施凱爾軟弱又短視近利的做法。她說，相信首相本意良善，但他的談判手法一向都是「先把一切都給出去」，然後希望對方會因此對他好一點。



巴德諾赫諷刺，首相甚至飛機都還沒上，就已展現願意不惜一切來證明和中國關係很好的樣子，但要知道的是，中國以往每一個動作都是在為自身爭取更有利的談判位置。她也說，首相看起來在這趟行程玩得很開心，事實上這趟行程對一生立場都被認為是在親共的人來說，確實就像美夢成真。



多數在場議員都為巴德諾赫的發言喝采，巴德諾赫也持續表達意見，她表示施凱爾幾乎是空手而歸，他們都希望蘇格蘭威士忌能享有更低關稅，如果首相願意像她兩個禮拜前實際與威士忌業者談過就會知道，業者們真正需要的是便宜的能源和更低的整體稅負。



巴德諾赫抨擊，最糟糕的是，首相竟然把「解除4名保守黨國會議員的制裁」包裝成一個偉大的勝利，如同施捨給他們一樣，「我要告訴他，那些議員之所以被制裁，是因為他們勇於對抗中國，他們挺身反對人權侵害，他們敢用首相不敢用的方式，挺身對抗中國監聽我國議員。」



巴德諾赫再酸，那些被制裁的議員根本不想去中國，中方自己也知道，他們知道給施凱爾的是一個沒用的禮物，為什麼英國首相就看不出來？



巴德諾赫砲火全開，質疑施凱爾有為黎智英爭取到什麼嗎？沒有，而中國有承諾停止為普丁在烏克蘭戰爭中提供支援嗎？看起來也沒有，他為正在被奴役的維吾爾人帶來什麼改變？完全沒有，中國有同意停止網路攻擊嗎？有嗎？大家心知肚明。



對此，在畫面中可看到，巴德諾赫的整段發言過程，只要鏡頭帶到施凱爾的畫面，就能看到他擺著一張臭臉。

(圖片來源：英國保守黨X)

