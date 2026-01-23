舔共女星嗆台北房：鳥籠！還轟：台灣70%人住農村

娛樂中心／李汶臻報導

台灣女星劉樂妍自2016年後，將工作重心移往中國。但演藝事業幾乎毫無起色的她，近些年因沒戲可拍、只好轉當直播主賣貨。隔一段日子就在社群上哭窮賣慘的她，日前遭爆在中國破產、生病了，更有影片稱她住進爛尾樓、繳不出暖氣費，甚至還拖欠員工薪資。對此，她氣到貼出「一梯一戶」豪宅內部畫面反擊謠言；面對有台灣網友詆毀她住的中國城市，她竟脫口開嗆全台只有一小部分人住在城市「70%以上的人都住在農村裡」。

劉樂妍2016年移居中國，至今已近10年時間。對於網傳她「在中國破產、生病了」，她近期就在中國社群微博發長文透露，自己在中國河北、寧夏兩地分別各租了一套房，更稱自己才剛搬進「一梯一戶」的豪宅，還指出類似格局的物件，若放在台北市「沒有6000萬台幣根本下不來」。





劉樂妍PO出住家外景象,駁斥網路謠言。(圖/翻攝自微博@劉樂妍)









她日前還曬出一張自己寧夏銀川住所的內部畫面，她稱自己入住的是一梯一戶、三房兩廳兩廁所的「豪宅」。她表示，房內擁有大片落地窗、開放式廚房，且銀川地標建築物就在她家旁邊，並強調自己住在當地繁華的「閱海灣中央商務區」，駁斥外傳她住出租屋、牆面還斑駁的說法。貼文中還開嗆「台北市的人住的房子，大部分都跟鳥籠一樣，因為台北市房價真的太貴了」。





劉樂妍自稱在中國住好豪宅,內部畫面流出。(圖/翻攝自微博@劉樂妍)





接著她話鋒一轉、坦承自己「買不起北上廣的房子」，但對於網上流傳她坐河北地鐵22號線的假照片，她氣喊「欸，拜託，我有兩台車啊！」，更強調自己現在還有司機。此外，劉樂妍這篇貼文最後還開嗆台灣，她稱全台灣只有台北市一點點、新北市一點點，台中市一點點、高雄市一點點的人住的地方，才算叫做城市，甚至大言不慚說「70%以上的人都住在大農村裡，台蛙怎麼有臉造謠我住在河北啊？」。





女星劉樂妍微博發文轟台北人住的房子「跟鳥籠一樣」,甚至嗆台灣70%以上的人住在大農村裡。(圖/翻攝自微博@劉樂妍)





劉樂妍除了在微博發長文駁斥網路謠言外，為了維持生計，她也一路不斷嘗試不同產品、持續直播賣貨。日前開直播賣羊肉的她，特地上傳自己「賣肉還債」的畫面，並以反諷自嘲語氣寫下：「舔共女星劉樂妍淪落寧夏鹽池賣肉還債！」、「賣肉了，賣肉了，賣肉啦」，以此作為直播賣貨的另類宣傳方式。





女星劉樂妍中國賣貨,突曬照喊「賣肉還債」惹議。(圖/翻攝自微博@劉樂妍)









