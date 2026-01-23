舔共女星爆破產「賣肉還債」 昔脫口「台灣人」被嗆爆！

娛樂中心／江姿儀報導



台灣女星劉樂妍早年在台灣出道，但2016年後轉往中國發展，經常發表親中言論，不斷表明自己立場想吸引小粉紅關注，讓台灣網友直搖頭，而有「女版黃安」之稱。她近來轉戰直播圈帶貨，到中國寧夏羊肉處理工廠開播，高喊「賣肉還債」、公開畫面，引發熱議。過往言論再次被挖，貼文中稱自己「作為一個台灣人」，台灣網友見狀1 句嗆爆。





舔共女星移居中國10年「賣肉還債」 昔脫口「台灣人」台網神回1句嗆爆！

女星劉樂妍2016年後轉往中國發展，近期勇闖肉廠開直播，自嘲「舔共女星劉樂妍淪落寧夏鹽池賣肉還債！」、「賣肉了，賣肉了，賣肉啦」。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍2016年後轉往中國發展，卻沒戲可拍、只好轉當直播主賣貨，還經常發文表態，宣揚親中思想。近期她勇闖肉廠直播賣貨，還自嘲配文「舔共女星劉樂妍淪落寧夏鹽池賣肉還債！」、「賣肉了，賣肉了，賣肉啦」，現況再度受到外界關注。她先前曾被小粉紅質疑為何不拿中國身分證，她竟然不藏了直言不想放棄名下2間台灣房產，讓小粉紅忍不住開轟。她將工作重心移往中國後，演藝事業暫歇，活躍於微博、抖音、小紅書等中國社群平台之上，鮮少在個人臉書發文。

劉樂妍過去曾發文寫下「作為一個台灣人」再被翻出，台灣網友當時神回嗆「你是中國人，不是台灣人」、「你不是台灣人」。（圖／翻攝自劉樂妍臉書）

然而劉樂妍2025年11月在FB貼文被翻出，不但沒獲得多數小粉紅的支持，還遭台灣網友無情出征。當時她在各社群曬出影片，內容為帶大家遊玩中國山東濟南市名勝景點，貼文開頭寫道「作為一個台灣人」，卻未獲得廣大迴響，僅零星中國網友關注。該影片在臉書上雖然超過1.3萬次觀看，但貼文內容引爆台人怒火，網友直接神回嗆「你是中國人，不是台灣人」、「你不是台灣人」。





