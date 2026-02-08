舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句

娛樂中心／綜合報導

女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。

劉樂妍近日發文表示，本身沒有什麽興趣愛好，對所有要花錢的事都不感興趣，「其實我的生活非常的無聊，閒暇無聊，總如果有休息時間的時候，我就喜歡刷手機在網上當個噴子。看新聞，噴兩句。」她提到，近日到中國浙江直播帶貨賣櫻桃，與對方閒聊才知道「他會關注我，也其實也是因為他是關注台灣問題」，令劉樂妍相當意外。

廣告 廣告

舔共女星談「台灣回歸」突脫口：共產黨再不好…中國網友嘆：就對賺錢有興趣

劉樂妍近期轉當直播主賣貨。（圖／翻攝「劉樂妍」微博）

劉樂妍分享2人對話，該老闆問她，如何看待台灣關於她的新聞？劉樂妍則坦言，不會看台灣新聞，因此消息都是粉絲告訴她的，「然後他說，是個中國人都關注台灣問題，都希望台灣早點回歸。他沒事，不累的時候就喜歡去對罵。共產黨再不好，共產黨讓人民吃飽飯！所以無聊的時候就喜歡去看台灣，然後看了那些造謠抹黑的，他就在底下罵回去。」

舔共女星談「台灣回歸」突脫口：共產黨再不好…中國網友嘆：就對賺錢有興趣

劉樂妍時不時發表親中言論。（圖／翻攝「劉樂妍」微博）

聽到對方一番話，劉樂妍坦言「簡直把我給震驚了。你一個一天進出幾百萬貨櫃水果的大老板，居然也是個網絡鍵盤俠噴子？媽呀，我們居然是戰友。」貼文一出，又有不少小粉紅嗨翻留言，「你們都是有血性的中國人」、「你用勤勞的雙手為大眾服務，就是最好的愛好」，但也有人直言，「就對賺錢有興趣」。

原文出處：舔共女星談「台灣回歸」突脫口：共產黨再不好…中國網友嘆：就對賺錢有興趣

更多民視新聞報導

46年前「林宅血案」慘況全還原！7歲雙胞胎慘死地下室

恐嚇要殺八炯！單親男出庭「帶小女兒+老母親」檢察官秒嗆1句

雪碧控遭海關「強翻裸照、關小黑屋」！新加坡證實拒絕入境

