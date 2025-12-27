舔共成功？館長中國「直播帶貨」首戰成績驚人：20分鐘狂撈破1400萬

娛樂中心／黃韻璇報導

館長中國「直播帶貨」首戰成績曝：20分鐘狂賣破1400萬。（圖／翻攝自微博）

網紅「館長」陳之漢近年積極拓展副業版圖，橫跨電商、餐飲等領域，近來他進軍中國，26日他在中國廈門成立的電商公司才正式上線，27日館長在中國抖音開啟直播帶貨首秀，而微博網友指出，館長開播僅20分鐘就售出1.7萬單的「旺旺大禮包」，以直播售價來算，營業額超過319萬人民幣（約1424萬新台幣）。

27日館長在中國抖音開啟「直播帶貨」首秀，有網友統計館長首次帶貨的成績，在Threads發文指出，館長首次帶貨，前56分鐘營業額1042萬人民幣（約4654萬新台幣），原PO估算，若網紅帶貨利潤20%，那館長一小時賺了約200萬人民幣（約893萬新台幣），直呼「這樣算舔共成功還是失敗？」不過底下有簡體字網友留言，指出該數字是熱度而非銷量。

而據《香港商報》指出，館長首秀即登頂「帶貨總榜第1名」，開播僅20分鐘就售出1.7萬單的「旺旺大禮包」，稱館長「展現驚人流量號召力」。若以該產品的直播售價188元人民幣來算，賣出1.7萬單，營業額超過319萬人民幣（約1424萬新台幣）。

對於館長直播帶貨，台灣網友紛紛留言表示，「嗯，看樣子館長留在對岸就好了！別回來！不然在台灣會餓死～開什麼都倒」、「不可能給那麼多，他又不是中國一線明星，真給那麼多他不是這個臉，表情僵的不行，內心幹的要命，大概一場實拿個幾萬人民幣吧，他現在是直播代貨打工仔，像是蝦皮那種算時薪的」。

