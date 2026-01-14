舔共無極限？館長喊斬首被起訴登中國央視：感謝「媽」支持

政治中心／劉宇鈞報導

館長感謝央視報導他的新聞，也感謝中國大陸對他的支持。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

網紅館長陳之漢去年10月間直播時，公開嗆聲要對總統賴清德斬首，還暗示支持武力犯台，結果遭到起訴。中國官媒央視近日特別報導該事件，這讓館長頻頻致謝，還用「媽」來稱呼央視。

去年10月間，館長於直播時，公開大喊「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並表示「兩岸一家親，我們都是中國人」暗示支持武力犯台等語，新北地檢署獲報後，指揮內政部刑事局、林口分局偵辦，9日偵結，依《刑法》恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪嫌，對館長提起公訴。

館長12日在直播時繼續為他的爭議言論打抱不平，同時秀出央視報導自己被起訴的新聞，他稱，又登上央視，這等同是丟臉丟到中國大陸，也不知是第幾次登上央視了，連續幾天好像都有報導他的事。

館長說，「央媽，在這邊感謝央媽，感謝央媽啊，感謝中國大陸的支持」，自己以前把中國大陸罵這麼兇，結果對岸現在能讓他過去做生意，沒把他抓起來、沒法辦他。

館長直言，反觀在台灣，自己只是把事實講出來，他的健身房事業就被打壓、生意受到影響、要把他弄到倒，然後又被做假消息，甚至還遭起訴，實在覺得非常誇張。

