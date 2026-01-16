舔共館長大翻車1／首波直播帶貨業績混沌不明 想割中國韭菜反遭網友毒舌反噬

網紅「館長」陳之漢。（本刊資料照）

知名網紅「館長」陳之漢近年來政治立場猶如變色龍，從親綠、投藍、變白、再染紅，爭議言行引發國人高度關注。近來網路上竄起一股新興勢力，評論各類舔共網紅言行，尤其以「九醬」、「東大扯蛋事」、「小喵看一看」、「風與故事」、「黑頭老師」、「小凡說」等類型影片最出風頭。

在這些影片中，尤以評論左右橫跳的館長類型影片最吸引觀眾眼球，他們精準打擊館長過往的台獨言論，跟舔共言論直播影片相互比較，以細膩手法剪輯館長支持台獨時期，跟現在舔共直播帶貨的言論差異為一大評論要素，擊破他在直播中哭窮沒錢，向大陸觀眾賣慘，卻又不想回中國居住的假面形象！

在這些影片中，甚至對岸觀眾也加入批評館長的行列，真如他所言「搭起兩岸之間的溝通橋樑」，只不過是「共同撻伐他的橋樑」！該類型影片不只追著館長新聞窮追猛打，連他的每日直播影片都變成嘲諷題材與橋段。

這類型的影片通常以破解館長如何貶損台灣內政、時事、經濟、外交、軍事的手法，來讓觀眾明白認知作戰已經潛伏在台灣一般百姓的生活周遭之中，讓觀眾更容易明白其操作的話術為何。

舉例來說，館長嘴巴一直喊著沒錢，需要錢來對抗執政黨，進而促使中國觀眾抖內他，也利於日後前往中國直播帶貨。館長明知自己違法、公司經營不善，卻用民進黨執政當局的打壓迫害當理由，博取中國觀眾同情，塑造利於他日後在對岸從事的商業行為。

陳之漢本身擁有極高的網路聲量，卻散佈推翻政府的言論，不斷聲稱「台灣是歸屬中國14億人」的，這種輸誠的做法令台灣絕大部分的觀眾無法苟同。

儘管舔共無極限，大家對於館長去年12月27日直播帶貨成績充滿好奇，至截稿前尚無任何影音博主公佈相關數據，顯示中國抖音平台不計代價，也要掩蓋數據曝光，足以證明對館長的保護相當「周到」，但是中國抖音越想掩蓋，越是證明帶貨成績不理想。

另外，網友發現館長在直播中，對於大陸帶貨充滿不確定性、茫然及挫折感，與剛開始的一頭熱大相逕庭。

據熟悉館長的知情人士透露，他現在的直播上，完全沒有了帶貨前的雄心壯志，且對於他直播中一直表露出財務吃緊、挫敗感的言行判斷，此次帶貨成績根本不盡理想。

知情人士告訴本刊，館長往往是做三成事，卻會誇張到將數字膨脹至九成的個性，當他的說詞變的過於保守時，往往與事實恰得其反。從他近期的直播不難看出，館長去年12月27日帶貨直播的成績不是虧本，就是持平狀態，導致他興致缺缺，甚至意興闌珊的表態「他其實很抗拒直播帶貨！」

