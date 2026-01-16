舔共館長大翻車2／黃國昌訪日觸動中國眾怒想切割 官司纏身怕坐牢進退失據

館長陳之漢直播帶貨失敗。（鏡報林煒凱）

館長陳之漢直播帶貨失敗的另一個原因，是因台灣民眾黨主席黃國昌訪日事件，引起館長中國粉絲的不滿，將氣發洩在抵制館長身上。為了中國粉絲，館長一度不惜切割黃國昌，但又突然轉變成館長到場力挺黃國昌，讓外界霧裏看花。

知情人士透露，從這個轉折不難看出館長對於去中國大陸帶貨直播的未來性非常不看好，中國抖音直播向來有較高的退貨率，據過去統計約為30-50%，但是由於中國觀眾對於館長言行有疑慮，加上館長對於于朦朧事件的批評，及大陸博主也不想有過多競爭者心態，實際退貨率可能再拉高10%，館長業績不理想可想而知。

廣告 廣告

另外，館長在直播間對於即將到來的司法審判，及可能涉及的收受境外資金部分顯得相當焦慮，雖曾試圖提振自己的士氣，但據了解館長的知情人士稱，「他非常害怕被關！」，一旦他被關，整個健身房、電商商業體系將一夕瓦解，無其他人可撐住，所屬企業將面臨倒閉。

知情人士告訴本刊，從館長直播中，不難看出他的失落及對未來的不確定性，由於他本身缺乏商業經營的概念，加上政治立場不斷置換，嚴重影響他投資佔比最高的健身房、電商事業。從他屢屢在直播中，有意無意透露出渴望有大企業注資，試圖力挽狂瀾，可見他內心的焦急感。

面對司法審判的失落，中國粉絲不斷勸告館長逃離台灣，避開台灣司法審判，對此館長不斷以「逃跑即是向民進黨投降」的論述再三拒絕，因為館長深知一旦放棄台灣籍，領中國身份證，將會失去台灣身份的紅利保障，會如同在中國發展的跆拳館長李東憲一般，失去關注、失去流量，最終無人聞問，終究落入破產的下場，這些事情都是他在檯面上不能訴說的事實。

更多鏡週刊報導

舔共館長大翻車1／首波直播帶貨業績混沌不明 想割中國韭菜反遭網友毒舌反噬

果嶺公園驚現中製巡邏感應設備 議員要求高市府強化資安

內政部核定139名重要警職人事案 北高市警局長由林炎田、趙瑞華接任