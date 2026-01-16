舔共10年竟被當台獨！劉樂妍遇警上門氣炸：投訴到你叫媽媽

劉樂妍在中國發展多年。（圖／翻攝自劉樂妍微博）





女星劉樂妍在台灣出生，多年前將事業轉往中國，目前以直播維生，親中多年的她經常公開談論兩岸話題，豈料，她今（16）日在社群發文，痛批寧夏銀川警察將她當做台獨份子要抓人，令她十分不滿開嗆：「我投訴到你叫媽媽」。

劉樂妍在微博氣憤發文表示，自己在中國發展10年，先前在河北燕郊時經常與警察密切來往，但對方每次態度都十分客氣，認為只要自己沒犯錯就不用怕警察，「我向來是有英雄情結的人，特別尊敬警察！可問題是，如果有警察敢惹我，他就是惹到瘋子了，我啥事都不乾，我就打一整天投訴電話，我投訴到你叫媽媽！」

劉樂妍提到，昨日銀川警察上門抓人，起初態度相當強硬，沒想到她一要求對方道歉、否則就要投訴，警方態度立刻大轉彎，當場向她致歉。對此，她不滿表示：「可我氣還沒撒完，你怎麼能直接道歉呢？雖然你是想抓台獨分子，卻不小心抓到了舔共分子，搞了一場烏龍。但如果道歉有用的話，那要警察幹什麼？」

經過此次事故，劉樂妍也開玩笑向對方要求：「要不從你們派出所里挑一個單身，未婚，離異，或是喪偶的下班以後，負責在銀川貼身保護我的人身安全，咱這事情就算過了！」貼文曝光後，不少網友都笑說：「本來想抓台獨，結果發現抓了個舔共的！」、「姑娘你是想得真美啊！」



