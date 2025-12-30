舔到一無所有？出軌妻稱「患1病」男想復合匯款112萬 真相曝結局超展開

大陸中心／王文承報導

一名男子在離婚後，因前妻聲稱罹患產後憂鬱，並刻意隱瞞婚內出軌生子的事實，男子仍抱持復合希望，陸續匯款超過25萬元人民幣，然而多年後，他才驚覺孩子早已改姓，前妻也早已另組家庭。（示意圖／PIXABAY）

不少人因不甘心而試圖挽回破碎的婚姻，卻往往換來更沉重的打擊。中國山西一名男子在離婚後，因前妻聲稱罹患產後憂鬱，並刻意隱瞞婚內出軌生子的事實，男子仍抱持復合希望，陸續匯款超過25萬元人民幣（約新台幣112萬元）。然而多年後，他才驚覺孩子早已改姓，前妻也早已另組家庭，真相令人心痛。

出軌妻患1病男想復合匯112萬 結局超展開



根據《津雲新聞》報導，山西孝義一名穆姓男子於2023年4月，因妻子宋姓女子以「產後憂鬱」為由提出離婚。沒想到同年11月，宋女才向穆男坦承自己婚內出軌並生下一名孩子，但卻謊稱已與孩子的生父斷絕聯繫。

廣告 廣告

穆男在不知真相的情況下，仍希望能挽回婚姻，於是持續向前妻匯款，金額累計超過25萬元人民幣。直到2025年7月，他才意外發現孩子已改姓，進一步查證後才得知，宋女早在2023年11月就已與孩子的生父完成結婚登記，且親子鑑定結果顯示，穆男與該名孩子並無任何血緣關係。

得知真相後，穆男憤而提告。法院審理認定，宋女刻意隱瞞關鍵事實，導致穆男在錯誤認知下持續匯款，已構成不當得利，其行為亦嚴重違背夫妻忠實義務。最終判決宋女須返還11萬元人民幣（約新台幣49萬元），另須賠償精神損失費1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元）。

消息曝光後，引發網友熱議，「這男的真的太戀愛腦了」、「孩子一出生不管怎樣都該先做親子鑑定，現在喜當爹的風險真的很高」、「前夫虧大了，給了25萬卻只拿回11萬」、「才判返還11萬？那養孩子的錢怎麼算？」

更多三立新聞網報導

省錢又有感！他傳授衣櫃留香「隱藏神招」：比芳香包好用 眾人實測驚呆

上班只要4小時？「這1科技巨頭」員工拍片炫夢幻工時 內行人揭殘酷真相

面試一週沒消息！朋友推「求職1絕招」她嚇壞 結局超展開驚呆眾人

繳國保如丟水溝？她一次掏10萬補繳遭酸爆 內行人反點破：這類人最適合

