舔太用力釀災！女子耳朵痛到裂開 醫警告：恐釀蜂窩性組織炎

親密互動竟引發耳朵細菌感染！一名女網友因耳道遭男友舔拭過度，隔日出現劇烈疼痛並緊急就醫，最終被診斷為外耳道發炎，醫師更警告若未即時治療，可能惡化為蜂窩性組織炎。耳鼻喉科醫師指出，口水中的高密度細菌若進入潮濕耳道，確實有機會引發嚴重感染。

該名女子在Dcard分享自身經驗指出，第一次體驗被舔耳時，未料男友動作過於熱情，導致口水滲入耳道深處。隔天醒來時，她出現從耳朵延伸至頭部的劇痛，甚至形容「像要裂開」，臉部與耳朵交界處也出現發燙與紅腫現象。

經耳鼻喉科診斷為外耳道細菌感染，醫師表示若不及時處理，病情可能進一步惡化為蜂窩性組織炎。她當場接受注射治療，並開立抗生素與止痛藥，連續服用五日後才逐漸恢復。

另據《ETtoday新聞雲》報導，耳鼻喉科診所院長陳亮宇醫師表示，這類因舔耳導致耳道感染的案例雖屬少見，但與「游泳耳」的原理相似。他推測，女方耳道可能已有微小傷口，在遭遇潮濕環境與口水細菌侵入後，耳道酸性保護層（pH值）被破壞，細菌得以迅速滋生並引發感染。

陳亮宇也提醒，當水分殘留在耳道中又未徹底擦乾，特別是游泳、洗澡後或大量流汗未處理，搭配潮濕氣候或不潔水源，都可能成為耳部感染的溫床。此外，悶熱的環境也會加速黴菌或細菌繁殖。

醫師強調，在進行親密接觸時應注意清潔與節制，若耳朵出現紅腫、搔癢、疼痛等異常，應盡速就醫檢查，以避免小傷口引發大病災，甚至演變為蜂窩性組織炎等嚴重感染。

