舔手男粉嚇壞女神！朴恩惠選擇原諒他 公司強調騷擾零容忍

韓籍啦啦隊女神朴恩惠。（翻攝朴恩惠IG）

韓籍啦啦隊女神朴恩惠今年台來發展，並加盟職籃、職排應援，昨（24日）晚間出席YouTube頻道會員見面會，在製作燒啤過程，啤酒泡沫溢出沾滿手，竟有男粉一個箭步上前抓手舔吸泡沫，事後朴恩惠經紀公司證實，當下朴恩惠「強烈不適」，但因該男粉第一時間已致歉，朴恩惠心情平復後選擇原諒、不提告。

朴恩惠今年加盟職排台北伊斯特啦啦隊Tokki Cutie、職籃台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders，昨（24日）出席見面會活動現場製作韓國經典燒啤（燒酒＋啤酒）時，啤酒開瓶泡沫溢出，導致朴恩惠手上都是啤酒，一旁男粉突然衝上前抓住她的手猛吸，當場朴恩惠笑得尷尬。

男粉舉動引來其他粉絲撻伐，對此，朴恩惠經紀公司OM娛樂表示，「粉絲強情拉手並以口部接觸靠近，已使當事人感到強烈不適」，另也對於公司同仁當下未能及時阻止深感遺憾，並強調公司對任何形式騷擾、侵犯身體主權等行為採零容忍。

不過，OM娛樂隨後再度發出正式回應，指事後該粉絲第一時間主動聯繫經紀人，並為自己的脫序行為致歉，並稱朴恩惠考量對方真誠致歉、有悔意，才沒在第一時間提告，另在心情平復後選擇原諒對方，OM娛樂也表示，公司始終優先考量藝人安全及感受。

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





