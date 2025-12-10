舞出熱情 頭城鎮舞林高手賽後頒獎

頭城鎮第二屆「舞林高手」舞蹈比賽已圓滿落幕，鎮長蔡文益頒發鼓勵金與獎牌表揚傑出的舞者。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

頭城鎮第二屆「舞林高手」舞蹈比賽已圓滿落幕，鎮民鄉親熱情參賽，展現頭城鎮社區的活力、健康與自信。鎮公所十日舉辦頒獎典禮，由鎮長蔡文益親自頒發鼓勵金與獎牌表揚表現傑出的舞者，並期待明年再次與大家一起舞出健康與快樂。

此次比賽以「舞出健康、舞出活力、舞出自信」為核心精神，不論長者、青年都能在舞台上盡情揮灑熱情。「歡喜來恰恰」受到民眾喜愛，熱情奔放，帶動全場氣氛，許多隊伍更巧妙融入創意舞步與特色造型，使比賽增添看點。

參賽者由評審依服裝造型、歌曲詮釋、創意舞步及自信表現等面向進行評分。挑選五百名皆獲得一千元與獎牌一面，其餘完成者則可領取二百元鼓勵金。

蔡文益表示，「舞林高手」已成為頭城鎮年度重要特色活動，不僅讓鄉親透過舞蹈促進健康，也串起社區情感交流。他也強調，公所將持續打造更多全民參與的活動，讓頭城鎮在運動、文化及健康領域上更加蓬勃。