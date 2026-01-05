▲舞動大稻埕宣導防詐防竊，蔣萬安與民眾齊跳快閃舞。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市大同安全與健康促進會結合社區夥伴共同發起推動「舞動大稻埕・懷念金曲Agogo－反詐 防竊 藝起來」活動，現場人潮眾多、氣氛熱絡。臺北市長蔣萬安昨（4）日特別出席共襄盛舉，與社區夥伴及與會貴賓及民眾，透過充滿活力的舞蹈表演，宣導防詐、防竊觀念。

活動開始前，蔣萬安與出席貴賓一同前往霞海城隍廟參拜祈福。隨後，蔣萬安與現場民眾齊聲高喊「風華再現大稻埕」口號，象徵傳統與創新交織，展現大稻埕的文化魅力。

蔣萬安致詞時表示，很高興來到充滿歷史風情的大稻埕，希望透過舞蹈等貼近民眾的方式，宣導防詐、打詐與防竊的重要性，特別是在年節採買與人潮聚集期間，更要提高警覺。他也祝福大家新的一年一切順心、平安健康、馬年行大運。

此外，蔣萬安與貴賓及現場民眾一同參與快閃舞蹈表演，透過充滿活力的舞蹈表演，宣導防詐、防竊觀念，期盼在即將到來的年貨大街與新年期間，提醒市民提高警覺、守護自身財產安全。