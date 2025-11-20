舞動未來的科技神話 失落的集體感渴望重生

【記者卓羽榛臺北報導】當靈性與科技交織，血液開始沸騰、神經隨節拍震顫，崇拜與出神不再是禁忌，而是一場未來的集體儀式。來自澳洲墨爾本，以突破類型疆界聞名的塊動舞團的塊動舞團(Chunky Move)，攜手爪哇實驗電音團體Gabber Modus Operandi、峇里島時尚品牌Future Loundry，以及國際知名的動畫機械設計團隊 Creature Technology Co.，共同打造的跨界大作《機神祭》(U>N>I>T>E>D)，展現強烈的感官能量與未來氛圍，將於 11 月 20、21 日於臺北表演藝術中心藍盒子隆重登場。



《機神祭》融合舞蹈、科技、裝置、聲響與時尚，舞者身穿靈感源自越野機車，由回收材質製成的機械骨骼服飾，在迷幻電音與霓虹光影中，輪流化身為半人半獸的「後人類神話生物」，在閃爍燈光與霧氣之中不斷變形、組合，構築出如「龍舞」般的集體身體，象徵超越個體界限的共感與意志。演出以威脅開場，經歷拒絕與解放，最終走向重生。在迷幻電音與霓虹光影中，展現人類、機械與靈性之間的深層對話。



