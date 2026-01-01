舞動身心揮別舊歲時光 創意勞作迎來嶄新希望

「高雄楠梓憶能促進班」學員齊聚慈濟高雄楠梓聯絡點，以健康促進方式揮別2025、迎接2026年。

高雄市有一群長者以健康促進方式揮別2025、迎接2026年。「高雄楠梓憶能促進班」學員齊聚慈濟高雄楠梓聯絡點，參與第十期第七堂、也是2025年最後一堂課程。在二十九位志工的陪伴下，二十四位長者透過舞蹈、勞作與心靈充電，度過一個溫馨而充滿創意的午後。這不僅是一場課程，更是一份守護長者、延緩退化的愛心行動。

課程伊始，學員在報到與健康檢測後，隨即進入養生操暖身。隨後，證嚴法師的故事時段成為心靈充電的片刻。透過《三船爭月》的寓言，提醒大家「做人要圓，道理才圓」，志工洪春蓮更以靜思語勉勵：「人生是道場，一念心衝動，會鑄成大錯；有智慧的人，能沉穩耐煩，圓滿人與事。」在場學員皆深受啟發。

廣告 廣告

課程伊始，學員在報到與健康檢測後，隨即進入養生操暖身。

活動團隊志工陳秋月、鄭美容帶來充滿趣味的「拍桌舞」，學員兩人一組跟著節奏拍桌、交叉、黏手，笑聲與歌聲交織，腦力與肢體同時被激發。隨後挑戰日本歌曲〈長崎蝴蝶姑娘〉舞蹈，雖然動作繁複，長者們仍努力跟上，沉浸在懷舊旋律中，臉上洋溢著自信與喜悅。有人更提議：「下回上臺表演，可以選這一首！」

證嚴法師的故事時段成為心靈充電的片刻。透過《三船爭月》的寓言，提醒大家「做人要圓，道理才圓」。

在享用志工李賴淑芳親手製作的紅豆豆花後，林于真老師帶領大家進行勞作課程。。彩球上繪製的笑臉各具特色，從大眼睛到俏皮吐舌，作品不僅可愛，還能成為不倒翁。學員們手捧成果合影，留下滿滿笑容與回憶。

活動團隊志工陳秋月、鄭美容帶來充滿趣味的「拍桌舞」，學員兩人一組跟著節奏拍桌、交叉、黏手，笑聲與歌聲交織，腦力與肢體同時被激發。

「溫馨祝福、攜手迎向新年！」課程尾聲，志工莊惠鳳送上祝福：「時間過得真快，祝福大家新的一年平安健康，繼續一起來學習。」在志工與學員的互動中，憶能促進班不僅是課程，更是陪伴與守護，透過創意活動延緩退化，讓長者在歡笑與溫暖中迎向新的一年。

學員們動腦動手，製作獨一無二的「帽子彩球」。

慈濟基金會表示，憶能促進班的存在，展現了社區共善的力量。它不僅是一個課程，更是一個平台，讓長者在其中找到歸屬感，讓志工在其中實踐付出與關懷。當大家攜手迎向新的一年，這份守護的力量，也將持續延伸，陪伴更多長者走過人生的每一個階段。

高雄楠梓憶能促進班的課程，從心靈故事到舞蹈律動，從甜蜜點心到創意勞作，串起了長者們的笑容與志工們的付出。這是一場跨越年齡的交流，更是一份跨越時間的守護。當2025年畫下句點，2026年正要展開，這群長者在志工的陪伴下，以健康促進的方式迎向新的一年，展現了「老而彌堅、樂在學習」的精神。

當2025年畫下句點，2026年正要展開，這群長者在志工的陪伴下，以健康促進的方式迎向新的一年，展現了「老而彌堅、樂在學習」的精神。

撰文／謝華美；攝影／呂正森