「舞動青春 反毒最萌」 南市齊向毒品Say No！

▲現場舞者盡情揮灑青春魅力，熱絡氣氛感染在場民眾。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為強化學生拒毒觀念與推廣正向休閒活動，臺南市政府毒品危害防制中心（以下簡稱毒防中心）與遠東百貨股份有限公司台南成功分公司攜手合作舉辦「舞動青春 反毒最萌」校際聯合反毒嘉年華，現場有600人參加，活動集結臺南市學生校外生活輔導會、臺南市政府教育局、臺南市政府警察局、財團法人勵馨社會福利事業基金會、南部地區人才招募中心、8家高中及國中小等學校共同參與。現場舞者盡情揮灑青春魅力，熱絡氣氛感染在場民眾，大家不由自主伴隨《青春舞YOUNG》的輕快節奏，一齊舞動嗨翻全場，展現青春正能量與拒毒決心。

衛生局副局長林碧芬親臨現場勉勵青少年朋友應培養健康生活態度，從事正當休閒活動，並呼籲年輕朋友要珍愛健康與生命，讓青春不留白，更不要讓毒品留下遺憾！當面對誘惑時，要勇敢說「不」，切勿因一時好奇嘗試而誤入歧途。副局長強調，反毒工作需要社會各界共同努力，唯有全民覺醒、相互支持，才能讓拒毒成為一種習慣與文化，共同打造無毒的幸福城市。

依據衛生福利部食品藥物管理署113年度「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」年報顯示，「首次濫用藥物年齡」為19歲以下者占21.6%。另根據113年度「學生藥物濫用通報統計」，全國通報人數為615件，相較111年400件增加53.8%，顯示青少年藥物濫用問題有上升趨勢。其中以施用第三級毒品愷他命人數最多，第二級毒品安非他命次之。從「不同學制學生藥物濫用歷年通報人數」資料觀察，113年通報人數以高中（含職業學校）313人（占50.9％）最多，國中182人（占29.6％）次之。青少年時期為身心發展關鍵階段，若因一時好奇而接觸毒品，恐造成長遠傷害，因此培養正確拒毒觀念與能力，是現階段重要的教育課題。

呼籲年輕朋友們避免因一時衝動而吸食毒品，一時的快樂可能換來一生的痛苦。預防毒品有六招：1.生活作息正常、2.絕對不好奇試用毒品、3.建立正確情緒抒解方法、4.不靠藥物提神與減肥、5.選擇安全娛樂場所、6.不接受陌生人飲料或香菸。若發現親友有施用毒品情形，歡迎撥打毒品危害防制中心諮詢專線 0800-770-885（請請您，幫幫我），或加入臺南市政府毒品危害防制中心 LINE@官方帳號（ID搜尋：@0800770885tainan），由專業人員提供協助與諮詢。