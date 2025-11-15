「舞動青春 反毒最萌」 南市齊向毒品Say No！
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為強化學生拒毒觀念與推廣正向休閒活動，臺南市政府毒品危害防制中心（以下簡稱毒防中心）與遠東百貨股份有限公司台南成功分公司攜手合作舉辦「舞動青春 反毒最萌」校際聯合反毒嘉年華，現場有600人參加，活動集結臺南市學生校外生活輔導會、臺南市政府教育局、臺南市政府警察局、財團法人勵馨社會福利事業基金會、南部地區人才招募中心、8家高中及國中小等學校共同參與。現場舞者盡情揮灑青春魅力，熱絡氣氛感染在場民眾，大家不由自主伴隨《青春舞YOUNG》的輕快節奏，一齊舞動嗨翻全場，展現青春正能量與拒毒決心。
衛生局副局長林碧芬親臨現場勉勵青少年朋友應培養健康生活態度，從事正當休閒活動，並呼籲年輕朋友要珍愛健康與生命，讓青春不留白，更不要讓毒品留下遺憾！當面對誘惑時，要勇敢說「不」，切勿因一時好奇嘗試而誤入歧途。副局長強調，反毒工作需要社會各界共同努力，唯有全民覺醒、相互支持，才能讓拒毒成為一種習慣與文化，共同打造無毒的幸福城市。
依據衛生福利部食品藥物管理署113年度「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」年報顯示，「首次濫用藥物年齡」為19歲以下者占21.6%。另根據113年度「學生藥物濫用通報統計」，全國通報人數為615件，相較111年400件增加53.8%，顯示青少年藥物濫用問題有上升趨勢。其中以施用第三級毒品愷他命人數最多，第二級毒品安非他命次之。從「不同學制學生藥物濫用歷年通報人數」資料觀察，113年通報人數以高中（含職業學校）313人（占50.9％）最多，國中182人（占29.6％）次之。青少年時期為身心發展關鍵階段，若因一時好奇而接觸毒品，恐造成長遠傷害，因此培養正確拒毒觀念與能力，是現階段重要的教育課題。
呼籲年輕朋友們避免因一時衝動而吸食毒品，一時的快樂可能換來一生的痛苦。預防毒品有六招：1.生活作息正常、2.絕對不好奇試用毒品、3.建立正確情緒抒解方法、4.不靠藥物提神與減肥、5.選擇安全娛樂場所、6.不接受陌生人飲料或香菸。若發現親友有施用毒品情形，歡迎撥打毒品危害防制中心諮詢專線 0800-770-885（請請您，幫幫我），或加入臺南市政府毒品危害防制中心 LINE@官方帳號（ID搜尋：@0800770885tainan），由專業人員提供協助與諮詢。
其他人也在看
北榮發表首個兒童癌症長期追蹤成果 (圖)
衛福部與國衛院15日舉行「2025年癌症研究計畫成果發表暨國際研討會」，台北榮總兒童癌症長期追蹤團隊會中發表台灣首個針對兒童癌症長期追蹤成果，由北榮小兒血液腫瘤科主任顏秀如（右）簡報說明。中央社 ・ 10 小時前
美股1個月最大單日跌幅！ 聯準會12月降息機率降、挫市場信心
「美國政府停擺終於結束，但已造成嚴重經濟損失！」根據白宮估計，每週約有150億美元財務損失，約6萬名非聯邦政府員工在此期間失業。政府重啟首日，全國機場雖逐步恢復運作，但仍有近1000個航班被取消。政府停擺也嚴重影響經濟數據發布，導致GDP預估值下降1%至1.5%，引發市場擔憂，美股三大指數全面下跌。在TVBS新聞網 ・ 1 天前
走過200多年 台南鹿陶洋江家聚落半月池落成 (圖)
台南市楠西區鹿陶洋江家聚落走過200多年，如今推動周邊環境改善工程，半月池15日落成。中央社 ・ 17 小時前
走路姿勢錯害全身！醫示警：步態變慢恐是「這疾病」前兆 勿輕忽！
近年的研究發現，步態不穩或步速變慢，不僅是肌力退化的表現，也可能是失智症的早期警訊。大型追蹤研究顯示，步速減慢、步伐變得不規律，與日後失智風險上升有關。特別是在「邊走路邊做事」的情況，如一邊走一邊聊天或心算時，如果容易出現步態混亂或明顯變慢，代表大腦在處理雙重任務時負荷變大，可能反映額葉或是基底核功能的提早衰退。TVBS新聞網 ・ 1 天前
大專劍道錦標賽 30多校劍道好手齊聚大葉大學較勁
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由運動部指導、中華民國大專院校體育總會主辦、大葉大學觀光休閒學系承辦的「中互傳媒 ・ 14 小時前
南市PowerTech選拔賽登場 用科技拚創意 展現科技教育成果
為推動科技教育扎根、培養學生動手實作與問題解決能力，臺南市政府教育局於佳里國中舉辦「臺南市114學年度PowerTech全國青少年科技創作競賽臺南市選拔賽」，由市內8所科技中心與科技領域輔導團協力辦理，吸引51隊逾400名學生參與，需在限定時間內完成「四道競走」與「滑翔落遠」等項目，從結構設計、動力配置到臨場調整，均考驗學生科學思維、團隊默契與動手實作能力，展現臺南科技教育的厚實能量。此次競賽依年齡分為國小組及國中組，採晉級制度進行，選手需以生物移動方式打造自製裝置（如機械獸）完成指定任務，考驗創意、設計與操作能力；表現優異的隊伍，將由教育局推薦代表臺南市進軍全國賽，持續展現科技教育的能量與成果。市長黃偉哲表示，科技創作競賽結合「想」與「做」，學生從設計、組裝到現場調整的 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
彰商校友回娘家 齊聚雲崗慶團圓
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化高商校友會於今（15）日舉辦「校友回娘家」活動，邀請校友會校友們返校共互傳媒 ・ 14 小時前
北市幼兒園監視器覆蓋率待提升 許淑華要求影像保存期限延長至90日
臺北市議員許淑華日前質詢時要求臺北市政府應加速全面推動幼兒園教室監視器普及化，並將影像資料的保存期限從現行的30日延長至90日，但近期數據顯示北市幼兒園監視器覆蓋率仍有不足，許淑華強調，將持續監督市府以更細緻的規範保護學童的安全與隱私。警政時報 ・ 13 小時前
探尋百年根源 唐彥博走訪上海聖約翰大學舊址
為延續聖約翰教育精神、探尋百年根源，聖約翰科技大學校長唐彥博，在華東校友會廖勇凱會長帶領下，與來自各地的校友們展開一場「上海聖約翰大學舊址CityWalk」的尋根之旅。這趟行程選在華東政法大學長寧校區舉行，該地正是昔日有「東方哈佛」美譽的上海聖約翰大學舊址所在地。上海聖約翰大學創辦於一八七九年，是中國最早以英文授課的教會大學之一，開啟近代高等教育先河。該校孕育眾多在中國政界、學界與文化界具深遠影響的傑出校友，包括：中華民國第五任總統嚴家淦、知名政治家宋子文、外交家顧維鈞、建築家沈祖海、貝聿銘、企業家吳舜文、文學家林語堂、法學家史久鏞及教育家張建邦等人。唐彥博與校友們循著歷史足跡，首先來到刻有「光與真理（Light&Truth）」的牌坊前合影，那是現今仍留存「上海聖約翰大學 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
臺科大USR團隊攜手大安區大學里 打造韌性社區防災中心
國立臺灣科技大學USR團隊持續以專業行動回應社會需求，近期攜手臺北市大安區大學里，共同活化羅斯福路三段一處閒置老舊建物，將其轉型為兼具防災教育與資源儲備功能的「韌性社區防災中心」，不僅提升社區防災應變量能與公共資源使用效率，也展現大學與地方合作推動防災教育、強化社區韌性的新模式。此計畫由臺科大營建工程系與建築系師生組成團隊，運用工程力學、建築設計與防災管理等專業知識，將臺北市羅斯福路三段二百八十三巷二十五號旁的老舊建物進行結構安全強化、提升耐久性及空間機能優化，經過一年的修繕與設計後，正式啟用為「防災教育中心」及「防災資源室」，成為社區居民學習防災知識、進行教育訓練與物資儲備管理的重要場所。計畫自一一三年啟動，團隊首先針對建物現況進行結構檢測與風險評估，並與里辦公室及地方 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
美、千里達及托巴哥聯演 委內瑞拉強烈不滿
記者賴韋廷／綜合報導 加勒比海島國千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）14日證實，將與美軍合作，自16日至21日間舉行聯演；由於美國青年日報 ・ 8 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 4 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 1 天前
芝麻醬「這樣放」小心變一級致癌物！ 醫嚴厲警告：很多人每天都在吃毒
芝麻醬是許多家庭常備的調味品，但這類製品其實容易受到黃麴毒素污染。根據國際食品安全研究顯示，芝麻及其製品因為富含油脂和蛋白質，為黃麴菌提供良好的生長環境。這種被世界衛生組織列為一級致癌物的黃麴毒素，主要在溫暖潮濕的環境中產生，正好符合台灣的氣候條件。 正確儲存很重要 小心引發健康問題 嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科李翔豐醫師在門診中發現，一位家庭主婦長期有輕微的肝功能異常，但一直找不到明確原因。經過仔細問診後發現，這位患者喜歡用芝麻醬拌麵食用，使用的是從傳統市場購買的散裝芝麻醬，通常一買就是大份量，放在室溫下保存數個月。因此，李醫師懷疑可能與長期接觸低劑量毒素有關，建議她改變食品保存習慣後，肝功能指數逐漸改善。此案例突顯慢性低劑量毒素暴露的風險，李翔豐醫師指出，黃麴毒素不需要大量攝入就可能對健康造成影響，長期累積在體內會對肝臟造成慢性損傷；即使是健康的人，如果經常食用保存不當的芝麻製品，也可能出現肝功能異常，若當毒素干擾肝臟的正常代謝功能，還會影響身體的解毒能力，長期下來可能增加各種肝臟疾病的風險。 使用保存都應注意 過期成分生風險 李翔豐醫師提醒，黃麴毒素主要由黃麴菌產生，這種真菌廣泛存常春月刊 ・ 16 小時前
比藥物還有效！研究揭「1蔬菜汁」讓人生髮：2週就見效
許多人苦於落髮困擾，皮膚科醫師柯傅桓表示，落髮不只是外觀問題，許多患者因髮量少或禿頭而自卑、憂鬱，目前雖有藥物，仍副作用讓人卻步，一項研究發現，廚房常見的洋蔥，竟是治療落髮的天然良藥，男性效果尤佳，僅2週就看到初步效果。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 20 小時前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳文茜宣布「癌症康復」 中止免疫治療曝心聲：放下恐懼回歸生活
【緯來新聞網】資深媒體人陳文茜歷長期與癌症黑色素瘤搏鬥，13日以〈自行宣告康復〉為題發布長文，透露她緯來新聞網 ・ 1 天前
「用隔夜飯炒飯」吃完險喪命！男子送醫呼吸困難休克 醫警告：再加熱也殺不死細菌
浙江省杭州市近日出現一起罕見的食物中毒案例，一名姚姓男子（化名）吃下用冰箱存放2天的剩飯炒成的炒飯後，突然出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀，送醫時更已休克。所幸經搶救後脫離險境，院方診斷為由「蠟樣芽孢桿菌」感染引起的「炒飯症候群」。姊妹淘 ・ 21 小時前