舞台上突失去意識！〈體面〉于文文不明原因住院中…畫面曝光

以清冷明亮嗓音唱紅歌曲〈體面〉的女歌手于文文，昨（2/1）晚間在中國貴州參加戶外商演時，突然身體不適蹲地，隨後癱軟失去意識被救護車送醫，目前住院中。據了解，于文文商演期間戶外溫度僅2度，且她有低血糖史，令粉絲很擔憂。

根據目擊者拍攝的影片，于文文昨日出席貴州安順市的「大明遺韻·預見安順」戶外商演，〈原罪〉唱到一半，她似乎出現不尋常地眨眼，唱完後不適地轉身蹲在地上，似乎在試圖緩解不適，就在工作人員上前攙扶時，她突然癱軟倒地失去意識，隨即被放上擔架進救護車送醫。

此事後來在網路上引起討論，部分粉絲很擔憂，指出于文文前一天才在深圳工作，又趕到貴州開唱，遇到2度低溫、低血糖又旅途疲憊，可能太累了，很辛苦。

于文文工作室半夜在微博發聲明報平安：「目前沒有生命危險，仍在住院觀察中，感謝大家關心。」十分簡短，未說明昏倒原因。粉絲們見狀也留言為她加油打氣，「強制她體檢」、「這工作行程太累了誰扛得住」、「看她倒下去心都要歲了」、「一定要好好照顧她」。

