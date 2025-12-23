舞台上「結屎臉」挨轟霸凌女同學 王ADEN丟跨年工作「發長文這樣說」

王ADEN舞台上「結屎臉」挨轟霸凌女同學。（合成圖，翻攝自王ADEN IG）

男歌手王ADEN近期因為一場校園耶誕演唱會引起了爭議，據了解，是一名女高中生在老師引導下走上舞台，並且和王ADEN一起跳舞，沒想到王ADEN卻當場走到舞台邊緣臭臉蹲坐，還中斷演唱，原先他要登上2026年台北跨年晚會，但稍早台北觀傳局表示，王ADEN不會演出，對此，他今（23）日也發長文回應了。

社群發影片挨轟 王ADEN：學習中的人類不是完美的

王ADEN先前在社群媒體上發出相關影片，沒想到遭多數網友轟，「根本不紅，還敢直接擺臭臉，你這種情商完全不適合當藝人 還是早日退出演藝圈比較好」，他隨後則解釋，這個影片是因為自己覺得在台上能有能好的反應（重cue歌再跳一次）所以最後用影片補一個段給當天的同學。

廣告 廣告

王ADEN表示，同學的部分現場很high也是被老師拱上去，所以自己很chill對她完全沒情緒反而還覺得他跳蠻屌的。大家都是運作中、學習中的人類，不是完美的。

王ADEN表示，自己沒辦法在第一次被衝上台的觀眾做出完美的反應，這位同學也不知道不能突然上來，各位網民請嘗試把各自的情緒收好，收不好也留點口德（對同學），「怎麼罵我其實還好，我判斷需要學習的我就會去學習，同學就是一個可愛的興奮小妹，我跟他很good，別在網路上罵她，說一些不會在面對面說出來的話」。

丟台北跨年晚會工作 王ADEN發長文這樣說

該起事件引起了熱議，王ADEN原先將登2026台北跨年晚會，主辦單位台北觀傳局則表示，由於相當重視跨年晚會藝人形象，經內部討論後，「台北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出」。

王ADEN稍早則透過IG限動發長文說，發布影片的本意，是檢討自己當下的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕不可能去煽動網路而傷害同學，「這部份我重新檢視了在表達上的分寸」。

王ADEN表示，往後在舞台上的每一次選擇都會提醒自己，所有的選擇影響不只是表演本身，也包含大家的感受，經與團隊討論，接下來不會再回應這件事，希望事情就停留在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。

王ADWN發長文。（翻攝自IG）

更多鏡週刊報導

「有人又要蹲角落森七七了」王ADEN校唱遭疑公審女學生 觀傳局出手開除跨年演出資格

盡可能坐鎮台北！北捷無差別攻擊釀悲劇 蔣萬安雙城論壇「只出席1天」

北捷恐攻後又起騷動！ 女星親眼目睹黑衣男狂吼「我要找張文」嚇壞乘客