舞台全拆光！濱崎步上海演唱會被迫臨時喊卡 無奈嘆：難以置信

在中日關係緊張之際，日本天后濱崎步原訂29日在上海站的演唱會，主辦方以「不可抗力因素」臨時喊卡，濱崎步今（28）日在社交平台上發文，表示包含來自日本與中國共約200名工作人員，花5天完成舞台搭建工程，上午卻突然接獲中止演出的要求，舞台也全部拆光，讓她深感遺憾，更對所有粉絲感到抱歉。

濱崎步在上海演唱會前一天突然宣布取消演出，她稍早透過IG限時動態寫下，「請原諒我不得不宣布關於上海演唱會的消息」，透露自己今天早上突然接到表演取消的通知，讓她感到非常驚訝，她無奈表示，這次跟以往的演出一樣，200名工作人員花了5天時間搭建舞台，「我無意評論我不清楚的事情，只是對於付出心力的工作人員、舞者以及樂團成員無法順利演出深感遺憾。」而且自己甚至無法親自向來自中國、日本及世界各地的1萬4千粉絲們當面致歉，舞台就被拆除，「面對這種情況實在是難以置信、不知所措」。

事實上，由於近日香港發生大火，災情相當慘重，濱崎步才於昨天宣布在上海演出時，將會去除紅色服裝與火焰特效，以行動為香港祈福，不料演唱會卻在今日被迫取消，也讓粉絲感到相當錯愕。

