舞台劇《婚內失戀》張詩盈笑稱「有三任老公經驗」 首搭檔莊凱勛詮釋15年婚姻真實樣貌
夫妻走到一定程度，面對爭執有時候「無聲勝有聲」，莊凱勛認為：「愛已經不是年輕時純粹的愛情，更多的是感謝，有時候會覺得婚姻的某些時候，我們不是我們，但我們還是我們。」（圖片來源／艾彼新創股份有限公司提供）
《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，從2022年開始，連續三年好評完售，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。由最近火紅的舞台劇「嫌疑犯X的獻身」導演吳維緯操刀編劇與執導，經典演員卡司為吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏與黃人傑等演員，除了熟悉的經典的劇場卡司外，更有「星光演員場」，邀請了觀眾熟識的電視、電影圈演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如帶來的演出，令人相當期待。
舞台劇《婚內失戀》探討婚姻中要長時間面對一樣的人、大小瑣事，卻因時間流逝而有了不一樣的感受，過去甜蜜戀愛時恨不得時時看著對方，婚後朝夕相處卻只看見對方的種種缺點。劇中將真實呈現三對不同婚齡夫妻的日常生活，讓觀眾一次看透婚姻歷經 5年、15年和30年將要面對的光景。
張詩盈是《婚內失戀》經典卡司中唯一三次演出的老公都由不同人飾演，笑稱自己「等於有三任老公的經驗」。這次她與第三任老公莊凱勛攜手飾演走過15年「水晶婚」的夫妻安安與阿偉。得知對手是莊凱勛時，她坦言其實有點緊張：「我對凱勛的印象多半來自影視作品，覺得他是一個能掌握很多角色層次的演員，知道要合作時會有點小忐忑，怕他出很多我接不住的招。」但隨著排練展開，她反而大讚對方「有好多可能性」，也很願意敞開自己，讓她感覺這一版的阿偉與安安，將會與過往兩個版本呈現出非常不同的樣貌。
談到《婚內失戀》對自身最大的影響，張詩盈表示，每次演出都像是在檢視自己在婚姻裡那些「理所當然」，是否正是造成失戀感的來源。她笑說最大的收穫，是養成每天出門前要和先生親吻道別的習慣，也更常從對方身上找到可愛的地方。
她分享，只要一進入《婚內失戀》的排練期，就會開始不自覺地關注身邊朋友、自己，甚至社群上對婚姻的討論。因為每一對伴侶都會發展出屬於自己的平衡方式，同樣的動作在不同關係裡，可能代表完全不同的意義。尤其當婚姻中有了孩子，小孩的年齡也會大幅影響夫妻狀態。她回想上一次演出時，自己的孩子還小，正是家中容易紛亂、吵架的階段，因此當時的安安比較急躁，容易對阿偉發火，因為急著把家務與生活秩序安頓好；而這次版本的安安，她更聚焦於兩人之間的情感關係，去思考是什麼讓戀愛感變得岌岌可危。
面對「安安」這個角色，張詩盈坦言最有共鳴的是她總是為了成全家人而把自己放在後面。「一條船要往前，一定要有人願意讓出方向。如果每個人都只想去自己要去的地方，船根本動不了。」她舉例說：「就像一家人吃飯，有人想吃便當、有人想吃水餃，如果我又說想吃義大利麵，那真的會不知道要去哪裡吃，總得有人願意成全大局。」她也笑言，婚後自己性格中原本的「詩意」大多被生活磨平，碎念的狀態和安安如出一轍。
不過她也認為，安安在知道阿偉對「家」的期待與自己不同後，選擇不再溝通、默默忍受委屈，這點其實不像真實的她自己，笑說：「我是連苦瓜都不吃的公主。」此外，安安會與阿偉在生活中玩扮演遊戲發展創作靈感，而她在生活中並不是那麼愛演或玩耍的人，她反而認為這是一種加分：「我可以理解當實際面對生活瑣事時的面貌與脾氣會是怎樣，不會戴著想像的樣子來演繹或美化婚姻的樣子。」
首次加入《婚內失戀》的莊凱勛則透露，身為新成員，他其實也相當緊張：「畢竟這些學長姐都是即興能力很強的人，《婚內失戀》這個IP也很成功，前面每次的演出都廣受好評，所以正式開採之前有點小緊張，因為學長姐他們可能走位都很熟，怕只有我很不熟。」不過因為本來就十分欣賞導演吳維緯的作品，收到邀請時仍感到非常期待。他認為，《婚內失戀》談的是多數人都會遇到的問題，排練過程彷彿提前預習未來的人生，也不斷提醒自己，維持婚姻平衡是一輩子的課題，唯有珍惜對方，感情才可能保鮮。
談到角色，莊凱勛認為自己與阿偉相似之處在於同樣是家中經濟支柱，不同的是，他在現實生活中比較有意識地經營夫妻關係，反而在表演時要刻意去練習「忽視太太需求」的狀態，笑說自己與太太仍處於相對熱情的階段。不過他也指出，阿偉其實非常貼近「社畜型中年已婚男子」的縮影，像劇中安安想看夕陽卻被取笑，下一秒卻因孩子在學校出狀況，兩人瞬間從爭吵變成同盟，那種轉換既真實又令人唏噓。
巧的是莊凱勛與張詩盈的婚姻都剛好經營了10年左右，張詩盈覺得雖然演了三次，但很多事情是不一樣的：「因為夫妻兩個人的狀態是一直在變動的，我雖然講同樣的台詞，但因為在婚姻裡的體驗不同，感受已經不一樣了，所以每次排戲都會有新的想法，好有趣喔！」莊凱勛則表示自己有婚姻的經歷，比較能夠擷取自身婚姻狀態放入角色，比單靠想像更踏實。
對於婚姻關係，兩人的看法很接近，莊凱勛覺得：「婚姻裡的女性都是神力女超人，她們有自己的專業，但為了家，她沒有下班時間。」張詩盈則認為婚姻裡的兩人是隊友：「我們要一起作戰，是互相合作的狀態，雖然兩個人總是各自有想法，但婚姻中的每個決定都是有決議、有共同認知的，結婚前可以只考慮自己，但婚後做決定都是會為了生活或掙扎考量。」
而夫妻走到一定程度，面對爭執有時候「無聲勝有聲」，莊凱勛認為：「愛已經不是年輕時純粹的愛情，更多的是感謝，有時候會覺得婚姻的某些時候，我們不是我們，但我們還是我們。」他想告訴正在婚姻關係中的觀眾：「放慢腳步，認真的看看你身邊的她（他），每一寸多出來的皺紋，每一次真心的笑容，或許你會找到遺忘很久的那一份純粹的愛。」
張詩盈則特別提到，自己很喜歡晚年階段的陳柔安與高志偉最後一場戲。她說，以前在後台聽到那段對話常常會落淚，因為現實中，大部分的人都不像劇中人如此懂得表述自己的感受，很少有機會能如此冷靜而深刻地和伴侶談感受，多數時候對話都伴隨著強烈情緒，很難真正聽進對方的話。她形容，看戲時因為事不關己，反而更能看清關係中是否還有愛，以及愛的樣子是什麼，回到自己的婚姻裡，也就更能理解伴侶的反應也許不是不愛，而是不知道怎麼愛。她把婚姻比喻成打電動：「要是這關破不了，反覆打，總會找到訣竅，而且等級也會變高，然後就可以下一關打大魔王！」
對於這次封箱演出的心情，張詩盈感性道：「一期一會，每次都會有新的感受與思想，不同的對手也會增加我的能力值，每次工作我都當唯ㄧ一次，所以都會好好把握唷！也像婚姻，不能老想著這個人不會跑掉於是就鬆懈了，關係是需要好好對待與經營的」。
《婚內失戀》改編自暢銷作家鄧惠文醫師同名著作，探討明明面對一樣的人事物，卻因為時間流逝，讓伴侶產生了婚前婚後的不同。鄧惠文醫師表示，如果在婚姻中因為對方的改變而感到不開心，可能要先自問：「我在這個改變中『貢獻』了什麼？」因此夫妻看對方最不滿意的那個點，一定是自己不能面對的點，「而對方的改變，其實可能是自己豢養出來的一種狀態。」
更多信傳媒報導
植物診療師考試建置沿革
紅米note15號稱「小金剛」登場 用踢的、揮拳打、泡水裡完好如初
吳東亮完成金控合併很開心 台新新光金尾牙席開一千八百桌
其他人也在看
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 17 小時前 ・ 17
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 3 小時前 ・ 6
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 11
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 5
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 88
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 52
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 91
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 230
春風車禍撞賓士找到人了！對話紀錄曝「交代好了」 愧疚喊：很抱歉
本土天團玖壹壹成員春風今（17）日表示在台74線發生車禍，因未報警處理一度遭網友質疑「肇逃」，他隨後親自發文還原經過澄清。晚間春風再度更新後續進展，宣布已順利聯繫上當事賓士車主，並公開雙方私下對話紀錄，感性寫下「圓滿」，讓整起風波畫下溫暖句點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 23
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 21 小時前 ・ 3
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」
1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。破天荒的一次熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 39
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
水煮青花菜超NG！營養師教「5分鐘蒸煮」留住抗癌成分
青花菜以「蒸」的方式烹調最能保留營養素與健康成分，營養師老辜建議時間控制在5分鐘內，不僅能維持翠綠色澤與脆嫩口感，更可降低水溶性營養素流失。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 9
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 1 天前 ・ 6
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
陳亭妃出線民進黨穩了？藍議員搖頭「難關正要開始」：初選這事已重傷綠營
民進黨台南、高雄初選結果先後出爐，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，在台南市部分，被視為總統賴清德嫡系子弟兵的立委林俊憲，最終以2.69％差距落敗；國民黨議員鍾沛君分析，雖然民進黨過往在初選結束後都能快速調整、團結，但這次狀況完全不同，「真正的難關正要開始」。鍾沛君在《57爆新聞》節目中指出，在過往的初選中，民進黨都能在結果出爐後快速癒合，但這次台南市卻稍有......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 78
獨家》相信黃董！黃崇仁寫信給力積電員工透露賣廠秘辛
力晶集團的晶圓代工廠力積今天宣布與記憶體大廠美光科技（Nasdaq: MU）簽署獨家意向書（Letter of Intent, LOI），將以總價18億美元現金收購力積電銅鑼P5晶圓廠。被網友趣稱「相信黃董，過年就懂」的力積電董事長黃崇仁寫給員工一封信，強調銅鑼廠在正式合約簽定18個月內分階段轉讓給自由時報 ・ 13 小時前 ・ 11
14縣市強風特報！強冷氣團將至連凍5天 「下探8℃」最冷時間曝
東北風偏強，中央氣象署發布14縣市強風特報，今（18）日晨至19日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1