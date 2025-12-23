舞台意外嚇壞全網！阿信返台獲天后「親燉豬腳麵線」壓驚暖哭歌迷

五月天阿信一返台就收到劉若英做的豬腳麵線 。翻攝ashin_ig IG

五月天主唱阿信近日與言承旭、吳建豪、周渝民合體，在上海完成「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，共舉辦四場演出，話題十足。不過，22日最終場卻發生驚險插曲，阿信不慎摔落舞台，造成手部擦傷，當下讓現場歌迷與線上粉絲全都捏了一把冷汗。

意外發生後，阿信第一時間透過社群向外界報平安，表示已就醫檢查，身體狀況一切正常，請大家不用擔心。隔日返台，他再度以自拍方式更新近況，並透露收到好友劉若英親手準備的「豬腳麵線」，溫暖心意引發粉絲熱議。

廣告 廣告

五月天阿信一返台就收到劉若英做的豬腳麵線 。翻攝ashin_ig IG限動

劉若英事後也在社群平台發文，暖心點名阿信表示：「不管你是不是這個團隊的一份子，請記得：安全、健康、平安，永遠最重要。顧好自己再顧別人，對，特別是你。」而阿信也在IG限時動態中感性分享：「一回到台北，第一時間就給我一大鍋自己做的清燉友情的豬腳麵線。」

即便經歷舞台意外，五月天的行程仍照常進行。本週六（27日）起，將在台中洲際棒球場舉辦「#5525 LIVE TOUR 五月天［回到那一天］25 週年巡迴演唱會 台中站・新年快樂版」。從阿信分享的自拍照中可見，他精神狀態相當不錯，也不忘幽默安撫粉絲，笑說：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」甚至自嘲回覆歌迷：「跌倒了還被大家知道50歲，這不是雙重傷害嗎？」

周渝民（左起）、吳建豪、言承旭、五月天阿信與現場共計五萬名粉絲同歡。相信音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

遭F4除名還在氣？阿信感謝朱孝天沒用 冷酸「場面話」還嫌舞台照

蕭煌奇曝最大挑戰！出道23年曾遇低潮 靠這招度過難關

日本男神也認證！稻垣吾郎評劉修甫「眼神藏憂鬱」 曹佑寧喜收《KANO》戰友驚喜