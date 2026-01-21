舞台當職涯教室 慈大親善劇團「AI更有愛」出發

汪鈺婷2019年加入親善大使，畢業投入臨床工作後，她仍回到學校協助編舞，將經驗繼續傳承。

「台上十分鐘，台下十年功」一齣戲也是一堂一輩子都用得到的職涯課，慈濟大學親善劇團將於1月24日至2月6日至馬來西亞與泰國進行「AI更有愛」巡演與志工服務，今年首度嘗試AI編曲，融入劇情，讓科技成為大家創作合作的夥伴。

從一張白紙開始發想，一齣舞台劇的誕生，是數十人把「不會」變成「可以」的過程，從角色塑造、道具、戲服、走位、編曲、彩排等，一次次的排練磨合，一點一滴將青澀打磨成成熟個體。

在花蓮慈濟醫院外科加護中心擔任護理師的汪鈺婷，2019年加入親善大使，累積三次兒童劇演出經驗。二技畢業投入臨床工作後，她仍回到學校協助編舞，將經驗繼續傳承。汪鈺婷分享：「加護病房非常講求團隊合作，而親善大使，其實早就把這件事練進心裡。」每次巡演前每天8小時為期一周的高強度集訓，讓她學會在體力、課業與責任之間取得平衡，而影響她最深的，是「自律」。她提到，生涯發展中心主任謝麗華常說：「安排時間，就是安排人生。」，至今仍陪伴她走在職場，不論是學生時代，或是面對生死交關的臨床現場，這句話始終受用。

「很累，但很好玩，也很值得。」一年級醫學影像暨放射科學系的卓靖倫，他在劇中是「沒有台詞的猴子」，卻是全場最忙碌的角色，翻跟斗、舞龍舞獅，樣樣來。他笑說：「在親善劇團，真的什麼都要自己來。」人生第一次拿針線縫戲服，也是在這裡完成。身為最資淺的團員，他感受到的不是壓力，而是學長姊滿滿的耐心與陪伴。他用一句靜思語形容集訓：「甘願做，歡喜受。」每一次練習，都是享受過程的累積。

同時肩負統合排練進度與演出主角的學員長彭品嘉(護理科三年級)。她表示，最困難的不是演戲，而是「帶人」，要掌握整齣戲的節奏與團隊狀況。夥伴們鼓勵她：「可以再勇敢一點沒關係。」她也分享，從大一參加親善大使至今，說話更清楚、溝通更有自信，「家人都覺得我比較敢跟陌生人說話了。」這些能力，未來走進臨床現場，都是最真實的助力。

《AI更有愛》延續親善兒童劇一貫的溫暖風格，將慈濟人文與歌曲融入戲劇。因應AI時代來臨，劇情取材自大家熟悉的小紅帽與大野狼，但大野狼不再是狡詐反派，而是善用科技的「科技狼」，透過發明與創造，帶來驚喜，也引發省思。

此次團隊更運用AI軟體（Suno）創作10首歌曲。護理學系二技二年級蔡振邦表示：「生成的結果不一定一次到位，像開場舞〈大地之歌〉就改了七次。」從創作中他更理解這齣戲《AI更有愛》的宗旨，AI不是拿來依賴，而是協作工具，最重要的關鍵仍在於自己的知識庫與清楚的指令。

慈濟大學生涯發展中心謝麗華主任表示，睽違兩年再次出發的親善兒童劇，正好站在全球AI快速發展的關鍵時代。她期待：「透過這部戲，也希望讓大家明白，科技無法取代人與人之間的相處與情感，AI會越來越強、越來越聰明，但你有思考的能力、判斷的責任與選擇的自由。不要被AI所用，而要善用AI，成為更好的自己。」

親善劇團「AI更有愛」即將前往馬來西亞檳城靜思堂、吉打靜思堂與泰國清邁慈濟學校、一新中學、光復學校等地進行巡演，並走入在地醫療機構與教育中心見習。這趟為期14天的國際志工行動，從城市到偏鄉、從醫療到教育，讓學生在舞台之外，實踐真正的國際關懷。

撰文／李家萓；攝影／施楙洋