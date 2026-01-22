舞台變家宴！Flowstrong加場倒數 邀歌迷「吃飽聽好」

Flowstrong的「《流水席》發行場：家宴」宣布加場。Flowstrong提供

曾以beat tape《Study (of) Breaks》入圍2024金音獎最佳新人獎的饒舌創作者暨製作人Flowstrong，去年底推出首張製作人專輯《流水席》，並宣布舉辦同名專場「《流水席》發行場：家宴」，門票開賣即迅速完售。因應樂迷熱烈迴響，Flowstrong確定2月1日下午加開場次。

此次專場將集結多位合作音樂人同台演出，包括Andr、鄒序、我是機車少女 dotzio、Dac、吳仲棋等人，重現專輯中的多首合作曲目。熱愛料理的 Flowstrong 也將「家宴」概念延伸至現場，特別研發專場限定甜點「開心果花生燒麻糬」，邀請歌迷在音樂與味覺交織下，享受一場「吃飽聽好」的沉浸式演出體驗。

專輯第二波主打單曲〈巧克力〉近期釋出MV，邀請認識超過十年的音樂夥伴鄒序合作。兩人自高中時期一同練習Beatbox、創作畢業歌開始，長年在編曲與創作上互相砥礪。Flowstrong形容兩人性格一動一靜，在音樂與創作觀點上形成高度互補。

〈巧克力〉以Comfort Food為概念命題，象徵在紛擾生活中帶來片刻撫慰的甜點時光。MV延續歌曲主題，以孩童闖入成人世界為主軸，象徵大人努力保留童心的狀態，並在偷竊巧克力的惡作劇情節中，鋪陳幽默又耐人尋味的結局。拍攝場景選在鄒序常造訪的巧克力名店，Flowstrong與鄒序也於關鍵橋段現身，為作品增添驚喜彩蛋。

除了音樂創作，Flowstrong亦透過社群企劃《菜 Beat Bars》，將料理與音樂結合，邀請音樂人邊下廚邊創作。Flowstrong形容，專輯中每位合作夥伴都是走進廚房的「二廚」，各自端出獨特聲音風味，而自己則擔任統籌火候與節奏的主廚，共同完成名為《流水席》的音樂宴席。即將登場的「《流水席》發行場：家宴」專場，也將讓這場專輯饗宴在舞台上完整上桌。



