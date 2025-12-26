舞台跳太猛！男團Stray Kids成員掉「百萬耳環」急尋畫面全錄下

韓國年末盛典「SBS歌謠大戰」於12月25日在首爾熱鬧舉行，眾多韓團帶來聖誕節改編歌曲，為粉絲呈現精彩表演。然而，人氣男團Stray Kids的表演中卻發生了一段小插曲！成員黃鉉辰因舞蹈動作過於激烈，不慎將品牌借出的價值174萬元鑽石耳環弄丟，全團隨即展開緊急搜尋，這驚險的一幕也被粉絲完整記錄下來，成為當晚話題焦點。

男團STRAY KIDS。（圖／取自threads）

Stray Kids在「SBS歌謠大戰」帶來震撼表演，讓現場粉絲陷入瘋狂。然而，正是這樣充滿活力的舞台表演，導致成員黃鉉辰的耳飾在激烈舞蹈中意外掉落。這副閃閃發亮的鑽石耳環來自高級珠寶品牌的新美洲豹系列，官網售價高達174萬元。由於是品牌借用的珠寶，丟失將會造成極大困擾。

耳環售價174萬。（圖／截圖自品牌官網）

粉絲們捕捉到散場時黃鉉辰慌張尋找的畫面，只見全團成員都動員起來，仔細搜索舞台每個角落。最終在團員們的協助下，耳環被找回來了。這一刻，Stray Kids全體成員開心地抱在一起慶祝，那份喜悅甚至比得獎還要強烈。

除了Stray Kids的小插曲外，這次「SBS歌謠大戰」還有許多亮點。因適逢聖誕節，各個團體都準備了特別改編版表演，並換上應景服裝。女團IVE以經典紅白配色亮相，不只養眼更讓粉絲大飽耳福。而大勢新人團CORTIS則改編了經典聖誕歌曲《Jingle Bell Rock》。此外，活動中還安排了多個跨團合作舞台，讓粉絲與偶像們一起度過了一個與眾不同的聖誕節。這

