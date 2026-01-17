舞小姐的最後一夜！高雄金芭黎舞廳1/16熄燈

金芭黎舞廳因為租約到期，宣布停業。（圖／東森新聞）





昨（16日 )是高雄「金芭黎舞廳」的最後一夜，因為租約到期，宣布停業。過去疫情期間，因為有舞小姐揭露，台商確診卻沒戴口罩趴趴走，被稱為「護國舞小姐」，讓舞廳一時聲名大噪。

晚上時間，燈光閃爍，這是在高雄苓雅區，中山二路和四維四路口的金芭黎舞廳。最後一夜店門口貼出公告，只營業到16號，所有大班小姐19號會改到另一舞廳服務，地標也將消失。

金芭黎舞廳員工：「大部分會過去另一個舞廳，有的可能就沒工作了。」

雖然公告說，所有大班小姐會換到另一舞廳，不過員工說只有少部分的人，大多數都會沒工作。金芭黎全台知名，是因為2020年新冠疫情初期，一名舞小姐揭發有台商確診卻沒戴口罩趴趴走，一戰成名，讓衛生局得以及早介入，阻擋疫情擴散，還被封為護國舞小姐。

隨著租約到期，不得不停止營業，有人說這是金芭黎的最後一夜，覺得心碎。金芭黎養活很多家庭，過去也是高雄三大舞廳之一，如今停業，也成了時代的眼淚。

