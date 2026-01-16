舞小姐的最後一夜！高雄「金芭黎舞廳」今晚熄燈

高雄金芭黎舞廳今晚過後熄燈。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄知名夜生活地標「金芭黎舞廳」因租約將到期，今晚(16日)將是最後一夜，業者公告所有大班小姐19日起轉移到「大世界舞廳」服務，隨著這處地標即將消失，讓不少在地高雄人傷心感慨「時代的眼淚」。

金芭黎舞廳位於苓雅區中山二路與四維四路口，原名「金蒂大舞廳」，在1990年代開業時相當風光，全盛時期與「大帝國」、「大世界」被稱為高雄3大舞廳，2009年耗資數千萬元改裝並更名為金芭黎舞廳，1樓為舞池、2樓以上有包廂可唱歌喝酒，2樓的壽山保齡球館，也在保齡球運動盛行時曾風光一陣子。

2020年新冠疫情初期，金芭黎舞廳因1名舞小姐揭發，有台商確診卻沒戴口罩趴趴走而一戰成名，讓衛生局得以及早介入、阻擋疫情擴散，還被封為「護國舞小姐」。

隨著租約到期，今晚成了金芭黎舞廳的最後一夜，舞廳公告所有大班小姐，元月19日起移至大世界舞廳繼續服務，並感謝貴賓多年來的支持。活力得脊椎外科診所院長楊椒喬就發文感慨「金大班的最後一夜」覺得心碎，他不諱言地說，金芭黎舞廳養活很多家庭，並傷心這是時代的眼淚！

金芭黎舞廳是警方執行春安工作必臨檢場所，舞小姐多達上百人。(記者許麗娟攝)

金芭黎舞廳開業30多年，曾名列1990年代高雄3大舞廳之一。(記者許麗娟攝)

