舞弊集團助35人進國營事業 主嫌不服上訴仍判4年

（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄楊姓主嫌為首的國營事業代考舞弊集團，找槍手助35名考生考上台電、中油等公司，一審遭依詐欺等罪判4年，但楊男認量刑過重上訴，高雄高分院認為原審量刑適當，維持原判。

一審高雄地方法院依詐欺罪判處楊姓主嫌4年有期徒刑，4名同夥則因主動繳回犯罪所得，並與部分國營事業單位達成和解，獲判緩刑3至5年。但楊男認為已繳回犯罪所得認罪，原審量刑過重，檢方則認為其同夥獲判緩刑不適當，均向二審提出上訴。

台灣高等法院高雄分院今天下午指出，楊男3名同夥原獲判緩刑，二審撤銷改判維持緩刑，另須向公庫支付新台幣5萬元至20萬元不等；楊男助理兼女友的黃姓女子原被判有期徒刑2年，緩刑5年，但二審法官認為黃女犯罪參與程度僅次楊姓主嫌，犯罪損害嚴重，若再宣告緩刑不足使其知所警惕，據此撤銷緩刑宣告。

楊姓主嫌部分，二審考量楊男為謀利而為代考舞弊行為，排擠其他有能力應試者，影響求職甄試公平性，且為此案主導角色，並分得大部分不法所得等情，原審所定應執行刑並未過重，據此駁回上訴，維持原審刑度，全案可再上訴。

一審高雄地方法院判決指出，楊姓主嫌自民國105年起，與女友和槍手、仲介等組成國營事業代考舞弊集團，楊男負責接洽、尋找有代考需求考生，約定高額委託價碼後，再將槍手和考生證件照片合成變造，讓槍手順利代考；或讓考生筆試時，使用楊男提供的電子舞弊設備，黏於考生耳後頭皮等部位，於考試時播報答案。

檢廉調查，集團5年來每次向考生跟家長收取新台幣90萬元至150萬元不等代考費用，共有35名考生因此考進中油、中鋼、台灣菸酒、中華電信、台電等企業，但另有7名考生即使委託集團也未考上，初估不法所得達3000多萬元。（編輯：黃名璽）1141118