舞思愛懷第二胎「一次就中」 跨年演出挺孕肚照樣辣翻

舞思愛宣布懷上第二胎。（圖／愛玩音樂提供）

舞思愛與音樂人老公鍾宜勳育有九歲女兒，如今她宣布懷上第二胎，預產期是明年的四、五月，一圓女兒想當姊姊的心願，她笑說：「女兒四歲開始因為看到同學們都有手足，她也渴望有個玩伴，於是在那之後的每年生日願望都是『想要有一個弟弟或妹妹』。」

今年初舞思愛和老公積極「做人」，因為工作忙碌的關係，便商量好做試管，沒想到一次就中，讓她直呼太幸運，「經歷了整個過程也才懂得，每個生命得來不易。」並將二寶小名取為「一烈」，為原住民歡呼語，「每次叫寶寶的名字就像在歡呼一樣，姊姊（女兒）也很喜歡。」和第一次懷孕不太一樣的是，她現在更注重飲控跟維持健身，發現膚況比較好，吃的口味也較以前清淡，心態上更為放鬆。

舞思愛的女兒一直想要當姊姊。（圖／愛玩音樂提供）

此外，舞思愛今年工作也大豐收，下半年參與了日本大阪世界博覽會的演出、飛紐西蘭作做新專輯，還去了印度「台灣原住民之夜」展現自身文化，她表示：「每一趟飛出門都會讓人重新思考、重新調整步調，珍惜身邊所擁有的一切。」而在期間歷經家鄉花蓮光復的天災與懷孕，她更是感觸良多，直呼要珍惜當下。

接下來舞思愛將挺孕肚參加雲林跨年晚會，她開心表示：「第一次帶球跨年，應該也是最後一次了！必須讓演出，還是要巨美、巨辣的！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導