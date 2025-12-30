舞獅隊名揚四海 潮寮國中文化傳承

高雄市大寮區潮寮國中舞獅隊成立已40多年，學校視為發展美學教育、培養學生在地認同，不過要將舞獅舞得生動可不簡單，其中當獅尾的學生，全程需以趴下動作，另外學校也成立靜思閱讀書軒，要把良善精神在校園傳承扎根。

活靈活現的舞獅表演撼動全場，潮寮國中舞獅隊傳承40多年，想要把舞獅舞得熟練並不容易

「來 我們看ㄧ下哦，(你就是要一直趴著是不是) 對，(要趴多久) 就整個表演結束。」

潮寮國中學生 簡承恩：「體能很多，還有一些拍子要背，(熟練)至少也要1年 2年吧。」

廣告 廣告

潮寮國中學生 陳岳駿：「我是獅尾 我要全程趴著，還有一些特技之類的 上腳之類的，體能要好 要撐住。」

潮寮國中學務主任 蔡松諺：「這邊地區宮廟可能比較多，為了讓學生比較了解在地文化，所以學校成立舞獅隊，順便讓學生體驗當地的人文特色。」

「靜思閱讀書軒啟用，請揭牌。」

靜思閱讀書軒啟用，全校師生如獲至寶，紛紛寫下感恩卡片「慈濟叔叔阿姨們，提供那麼優質的環境，讓我們閱讀。」

潮寮國中學生 許銘倫：「很安靜 可以讓我很專心。」

潮寮國中校長 莊志德：「連續6年獲得閱讀標章學校，所以我們希望藉由閒置空間，我們引進慈濟的力量，營造出更好閱讀的環境。」

慈濟志工 林準：「(靜思閱讀)書軒的成立，讓小孩子更有書可以看，不會像去打電動啊。」

一本好書一句好話，期盼靜思閱讀書軒不僅有良好的閱讀環境，更能為學生種下良善的種子。

更多 大愛新聞 報導：

一顆球玩半天 練習專注手眼協調

兒童急性斜頸 女童起床無法轉頭

