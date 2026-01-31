舞王基因太強！郭富城女兒練跳韓團舞 家中驚見「這設計」網驚：星二代追星最高標

郭富城（中）8歲與6歲女兒大跳韓女團BABYMONSTER熱門歌曲〈PSYCHO〉被稱讚「果然是舞王的女兒！」翻攝FB＠Aaronkwokfushing、抖音

60歲香港天王郭富城2017年迎娶方媛後，去年10月驚喜迎來第三位千金，讓郭富城住進「女生宿舍」！方媛28日在社群平台分享一段短片，8歲大女兒Chantelle熟練挑戰韓國女團BABYMONSTER熱門歌曲〈PSYCHO〉，動作流暢、甩頭扭臀節奏掌握得宜，讓網友舉起大拇指：「果然是舞王的女兒！」郭富城也鬆口，不反對女兒以後變成女團！

方媛在抖音上釋出一段影片，影片中大女兒Chantelle穿著粉紅色連帽外套與百褶裙，每個動作都精準跟上節拍， 除了Chantelle展現驚人韻律感，6歲的小女兒Charlotte也穿著迷彩服熱舞，同樣遺傳到爸爸強大的舞蹈基因。

廣告 廣告

而郭富城日前出席活動才提到，大女兒和二女兒最近瘋狂著迷這首歌，常對著鏡子苦練。他當時還開玩笑直呼：「慘啦！以後不知道會不會變成女團，這可真是件大事了！」

郭富城女兒練跳韓團舞 家中設置專業舞室

為了支持女兒的興趣，天王直接在家中設置專業練舞空間，不僅配有專屬舞墊與兩面大鏡子，更請來舞蹈老師親自到府指導。身為舞台王者的郭富城也沒閒著，經常在一旁針對動作節奏、走位細節給予專業建議，甚至親自教學，讓這場「星二代追星」直接升級成最高規格。

60歲郭富城2025年底在高雄舉辦演唱會，強壯腹肌身材驚艷全場。翻攝FB＠Aaronkwokfushing

暫時不考慮進演藝圈 支持女兒未來追夢

雖然女兒們天賦異稟，被網友盛讚是「門面擔當」，但郭富城與方媛仍表示現階段以學業為主，暫時不考慮接觸演藝工作。不過，郭富城也開心承諾，若孩子未來真心想往演藝圈發展，絕對會尊重並支持她們的選擇。

這段熱舞影片曝光後，引發網友瘋狂轉發。不少粉絲稱讚：「基因繼承得太好了」、「天賦在身上、顏值在臉上」。看著昔日舞台上的天王變成在家陪女兒練舞的爸爸，網友紛紛調侃這種溫馨的反差萌實在很有趣。



回到原文

更多鏡報報導

曹西平最後演唱會落幕！小冬瓜謝「靈魂人物」圓滿 曝「沒有他不行」

大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩

母子合體成絕響！《小鬼當家》媽媽辭世享壽71歲 麥考利克金慟別「後會有期」

國產車廠千金IG火辣照公開！驚曝滑雪穿淘寶貨 整套防寒內搭不到1200元