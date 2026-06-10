舞菇買回家別直接丟冰箱！專家曝「先做1動作」 保鮮效果差很大

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

近年蔬菜價格經常受到氣候、天災等因素影響而波動，但有些食材因為採用設施栽培，價格相對穩定，因此成為許多家庭的省錢好幫手。除了豆芽菜、豆苗之外，菇類也是其中之一。尤其舞菇，不論炒菜、煮湯、燉煮或火鍋都非常適合，香氣濃郁又富含膳食纖維，因此深受許多人喜愛。

不過，不少人都有這樣的經驗：趁特價多買幾盒舞菇，結果還沒吃完就開始變軟、出水，甚至產生異味。蔬果專家青髪のテツ表示，其實問題往往不是買太多，而是保存方式不對。

廣告 廣告

舞菇最怕的其實是濕氣

許多人買回家後，習慣連同原包裝直接放進冰箱。但舞菇對濕氣非常敏感。當包裝盒內累積過多水氣時，容易讓舞菇表面持續潮濕，進而加速腐敗。尤其冷藏過程中，溫度變化產生的水珠常會附著在菇體表面，成為品質下降的主要原因之一。因此，保存舞菇的重點並不是保濕，而是避免過度潮濕。

保存前先用廚房紙巾包起來

想讓舞菇保存得更久，其實方法非常簡單。買回家後先將舞菇從原包裝取出，如果表面有明顯髒污，可以用廚房紙巾輕輕擦拭乾淨。接著用乾燥的廚房紙巾將整包舞菇輕輕包覆起來，再放進保鮮袋或夾鏈袋中保存。

廚房紙巾能吸收舞菇自然釋放出的水氣，避免濕氣累積，同時維持較穩定的保存環境。

冰箱哪裡最適合放？

很多人認為所有蔬菜都該放進蔬果室。但舞菇其實比較適合放在冷藏室，而不是蔬果室。因為蔬果室的濕度通常較高，對於怕潮濕的舞菇來說未必理想。放在冷藏室較乾爽的環境中，通常更有助於維持品質。

再好的保存法 也比不上盡快吃完

雖然利用廚房紙巾包覆能延長保存時間，但舞菇畢竟屬於鮮度非常重要的食材。保存條件再好，風味和口感仍會隨時間逐漸下降。因此如果買回家後能在幾天內食用完畢，通常是最理想的狀態。尤其新鮮舞菇特有的香氣與彈性口感，都是放越久越難保留的。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

·鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失

·洋菇要「洗or不洗」？專家解答 外觀1現象表示不夠新鮮