《舞葉花》植物印染師生聯展 花蓮文化創意產業園區盛大展出
【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】由臺灣自拾其麗生活美學推廣協會主辦的《舞葉花》植物印染師生聯展， 11月7日至29日於花蓮文化創意產業園區（23棟－1）盛大展出。本次聯展不僅是協會師生多年耕耘的成果發表，更首次選擇在花蓮展出，體現「讓植物印染的美，遍地開花」的職人情懷。縣長徐榛蔚今(8)日下午出席展覽與縣議員笛布斯.顗賚及魏嘉賢等貴賓，一同感受花葉印染的藝術饗宴。
縣長徐榛蔚表示，生活藝術化，藝術生活化，花蓮是人文薈萃、環境優美的藝文城市，花蓮真的很美麗，來到文化創意產業園區映入眼簾的的大地色彩，就讓人心情感到沉靜，花蓮縣近年來在政策上持續推動「人法地，地法天，天法道，道法自然。」因應四時節氣，以永續經營的理念，讓環境、生活、經濟，取得天地人和諧，致力保護花蓮這片被上天賜予的富饒土地，此次展出的作品，讓人欣賞到獨特的植物印染藝術創作，也讓心靈感到寧靜與療癒。
臺灣自拾其麗生活美學推廣協會理事長李麗珍表示，走進花草的世界，當『花草說話，手作成詩』，便能將對生活的熱愛與情感，注入每一寸植物印染之中，這不僅是工藝的展現，更是職人默默守護信念的體現。
本次聯展主題《舞葉花》，旨在透過師生們的創作，深度展現植物移印（Eco-print）工藝的多樣性，以及其與現代生活美學的結合。創作者們運用天然植物的色彩和紋理，將花草的生命力定格於織品之上，使每一件手作成品皆成為花草與人情感交織的詩篇。
臺灣自拾其麗生活美學推廣協會自民國110年正式立案，工坊深耕已逾七年。本次聯展首次集結師生作品，並將展覽選址花蓮，協會期盼能為這片山海交織的土地盡一份心力，誠摯邀請全國朋友來觀展。
