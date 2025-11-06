舞藝肆虐棒球 排球圈 ELL&s球場 演出呷好道相報
2024年從選秀節目《未來少女》最終集公演舞台奪得冠軍，從「日光之橙」分隊延伸出道的5人女團ELL&s，在歷經1年蛻變進化後，終次推出首張EP《Cloud 99》，今年6月她們登上大巨蛋WBC（世界棒球經典賽）熱身賽的中場表演，用強大舞台魅力引爆全場熱度，也讓ELL&s成為球迷間討論度最大的女團，接下來她們還將受邀在職業排球聯賽擔任開球嘉賓及表演。
ELL&s由5位風格迥異的成員組成：隊長玉歆、主唱Ashlee、副隊長Cherry、領舞若熙與活力擔當閃閃。她們的特質各不相同，卻因為對舞台的熱愛聚成一個閃耀的整體。
練舞人生 23歲沒男友
玉歆6歲學舞、父母是國標舞老師，手上握有超過4百面金牌。13歲時，玉歆代表台灣參加美國《世界表演藝術錦標賽》，拿下青少年組總冠軍。
出道前玉歆曾登上《鑽石夜總會》《青春有你2》《超級接班人》，舞齡超過17年。「我人生幾乎都在練舞，放學就去舞蹈教室。」她笑說：因為父母管得嚴，到現在23歲都還沒交過男朋友，18歲前只去過1次KTV。
今年26歲的若熙，是團中年紀最大的一位，也是領舞。她在轉英文系之前，原本就讀建築設計系，熱愛畫畫，因為在路上跳KPOP快閃被經紀公司相中。後來加入成團僅3個月就出道，「等待的過程最痛苦，因為不知道結果是什麼。」她說自己在感情上算是「比較強勢」的人，曾在高中談過戀愛，上大學後因入選當練習生而分手，「但我不後悔，因為每一段等待，都讓我更確定自己要的是舞台。」
來自節目《DD52》的閃閃，笑容特別有感染力。「我爸是兄弟象的死忠球迷，所以能在球場跳舞，他比我還興奮。」她坦言偶像的生活並不浪漫，「出道久了會知道休息的重要，因為偶像的生命很短，如果不珍惜時間，很快就會被新的人取代。」閃閃在2個選秀節目之間拍過廣告，也經歷過忙碌與空窗，「那時候經濟壓力滿大，但現在回想起來，每一次的舞台都很值得。」
火箭成長 特訓像在地獄
20歲的副隊長Cherry是團裡的「青春代表」。她17歲時被學校推薦去參加《未來少女》而出道，長相美豔的她，自曝黑歷史說：「我以前又黑又戴牙套，沒什麼男生緣。」
主唱 Ashlee因為音色被找去擔任「日光之橙」的主唱，但她在比賽前從來沒跳過舞，「錄影前的舞蹈課第一堂就很難，每天回家都哭，週一到週五都要上舞蹈課，根本沒辦法負荷，每天都像在地獄，無時無刻都想放棄，但又很不服輸，很想證明我可以。」
節目結束後，Ashlee還是花很多時間練舞，「滿多粉絲跟我說，我的舞蹈像火箭般進步，他們很感動，從我身上看到動力。」新聞系畢業的她，曾當過實習主播，「我本來想當新聞記者，但現在發現音樂才是我說故事的方式。」
小檔案
金牛座 玉歆
學歷：文藻法文
身高：162公分
體重：44公斤
牡羊座 Cherry
學歷：華岡藝校
身高：160公分
體重：44公斤
金牛座 Ashlee
學歷：輔大新聞
身高：155公分
體重：43公斤
水瓶座 閃閃
學歷：萬芳高中
身高：168公分
體重：42公斤
金牛座 若熙
學歷：淡大英文（在讀）
身高：169公分
體重：53公斤
